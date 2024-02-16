حرمان مهنيي سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي يجر الحكومة للمساءلة البرلمانية

هبة بريس _ الرباط

طالب عبد الصمد حيكر، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بالكشف عن حيثيات حرمان مهنيي قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات من الدعم الاستثنائي المخصص لمهنيي النقل رغم أهمية وحساسية الأدوار التي يضطلعون بها.

وأكد حيكر في سؤال كتابي وجهه لوزيرة الاقتصاد والمالية، على أهمية الأدوار الاجتماعية والإنسانية والصحية التي يضطلع بها قطاع سيارات الإسعاف ونقل الأموات ببلادنا، مطالبا الوزيرة بالكشف عن التدابير التي ستتخذها من أجل تدارك هذا الإغفال وتمكين مهنيي هذا القطاع من الدعم أسوة بالآخرين.

ونبه عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، إلى أن هذا القطاع يعرف العديد من الإشكاليات بالإضافة إلى انعكاس ارتفاع أسعار المحروقات الذي أثر بشكل قوي ومباشر على هذا القطاع، مما قد يضطرهم إلى توقيف الخدمات التي يؤمنها مهنيوه، الأمر الذي لا تخفى انعكاساته الكبيرة على المواطنات والمواطنين في ظروف خاصة تتعلق بالحاجة إلى خدمات نقل الأموات والمرضى خاصة منهم أولئك الذي يكونون في حالات حرجة.

وأشار إلى أن الحكومة سبق أن خصصت دعما استثنائيا لمهني النقل، قصد التخفيف من معاناتهم من ارتفاع أسعار المحروقات بما يمكنهم من تأمين استمرارية خدماتهم في نقل المسافرين وكذا السلع والبضائع.

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