جريمة بشعة تهز تاوريرت.. شخص ينهي حياة آخر بآلة حادة

2024-02-16 / 14:21
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هبة بريس - ~وجدة

عرف الحي القديم بمدينة تاوريرت، مساء أمس الخميس 15 فبراير الجاري، جريمة قتل بشعة، بعد خلاف بين الضحية الذي يشتغل موظفا بمفتشية الشغل وبين موظف آخر بالفلاحة.

وحسب مصدر مطلع، بالنسبة لواقعة القتل، ان موظفا بقطاع الفلاحة بمدينة تاوريرت انهال على موظف بمديرية الشغل (مفتش الشغل بتاوريرت) بواسطة آلة حادة، حيث توفي الضحية في الحين متأثرا بجروحه الخطيرة.

وفور توصلها بالخبر، حلت مصالح الأمن والوقاية المدنية والسلطات، فين حين الجاني سلم نفسه التي تركت أثرا من التدمر وسط ساكنة الحي مسرح الجريمة، كما فتحت النيابة تحقيقا لمعرفة الملابسات والحيثيات وتقديم الجاني للعدالة من اجل المنسوب إليه.

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