محمد رمضان يرد على متابع إسرائيلي: “فلسطين حرة”

2024-02-16 / 14:00
0
هبة بريس - متابعة

رد الفنان محمد رمضان على تعليق متابع إسرائيلي على أغنية “عربي”، والتي أصدرها رمضان مؤخرًا، وحققت نجاحًا كبيرًا على مستوى مصر والوطن العربي.

وعلق المتابع الإسرائيلي على كليب “عربي” لمحمد رمضان على “يوتيوب” قائلاً: “أنا لست كما يقولون، ولكن تحيا إسرائيل”، ليرد عليه رمضان ساخراً: “لقد قدمت تعليقك في الأعلى لأنني أريد أن أخبرك أن فلسطين حرة”، الأمر الذي جعل الإسرائيلي يحذف تعليقه، ولكن محمد رمضان نشر عبر حسابه على “إنستغرام”، صورة لهذا التعليق، وكتب عليه: “وده طبعا قبل ابن العم ما يمسح تعليقه.. عربي والحمد لله”، بحسب مجلة لها.

وكان رمضان قد واجه هجوماً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الفترة الماضية بعد اتهامه بأنه تجاهل نطق اسم فلسطين في أغنية “عربي”، ورد على هذا الهجوم من خلال فيديو نشره على “إنستغرام” قال فيه: “برد على بعض تعليقاتكم على أغنية عربي على قناتي للشباب اللي بتقول إني مذكرتش كلمة فلسطيني، لا طبعا قولت فلسطيني وبقول مصر نور عيني، عراقي فلسطيني بلادنا كتير سامحوني، فأنا قولت بلادنا كتير سامحوني كمان لأن في بعض الدول مقدرتش أقولها وبيربطنا بيهم عروبة ودم واحد زي موريتانيا وجيبوتي”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of “فيديو فاضح” يجر تيكتوكر مصرية شهيرة للاعتقال

“فيديو فاضح” يجر تيكتوكر مصرية شهيرة للاعتقال

2024-02-16 / 14:40
Photo of تهمة جديدة بالاعتد.اء الجنسي تواجه الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو

تهمة جديدة بالاعتد.اء الجنسي تواجه الممثل الفرنسي جيرار ديبارديو

2024-02-16 / 12:34
Photo of نعمان لحلو: “دخلت عند أصعب نمر فالعالم وملي غنيت ليه رتاح ونعس”

نعمان لحلو: “دخلت عند أصعب نمر فالعالم وملي غنيت…

2024-02-15 / 12:46
Photo of مرة أخرى.. شيرين عبد الوهاب تغضب الجمهور اللبناني

مرة أخرى.. شيرين عبد الوهاب تغضب الجمهور اللبناني

2024-02-15 / 12:35
Photo of الفنانة ميس حمدان: أقترح الزواج بعقد متجدد كل 3 سنوات”

الفنانة ميس حمدان: أقترح الزواج بعقد متجدد كل 3…

2024-02-15 / 11:06
Photo of فيلم “شغل كايرو”.. نانسي عجرم تخوض أول تجربة سينمائية

فيلم “شغل كايرو”.. نانسي عجرم تخوض أول تجربة سينمائية

2024-02-15 / 10:00
Photo of الفنان مروان حاجي يفاجئ عشاق التراث بإبداع فني عالمي

الفنان مروان حاجي يفاجئ عشاق التراث بإبداع فني عالمي

2024-02-14 / 16:46
Photo of في “عيد الحب”.. الفنانين شيري عادل وطارق صبري يعلنان انفصالهما

في “عيد الحب”.. الفنانين شيري عادل وطارق صبري يعلنان…

2024-02-14 / 13:37
Photo of رجاء بلمير: “مكنحتافلش بعيد الحب.. وياربي تصب الشتا والتبروري نهار 14 فبراير”

رجاء بلمير: “مكنحتافلش بعيد الحب.. وياربي تصب الشتا والتبروري…

2024-02-14 / 12:23
Photo of بسبب “خربوشة”.. حفدة القائد عيسى يجرون باطما إلى القضاء

بسبب “خربوشة”.. حفدة القائد عيسى يجرون باطما إلى القضاء

2024-02-14 / 10:43

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق