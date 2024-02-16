توقيع اتفاقية ثلاثية لاستغلال منصة “الثقة الوطنية” من قبل وزارة بنسعيد

2024-02-16 / 13:06
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هبة بريس

قام وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد مهدي بنسعيد، والمدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف حموشي، ورئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، عمر السغروشني، بتوقيع اتفاقية تنظم التعاون بين الأطراف الموقعة لاستغلال منصة “الثقة الوطنية”، التي تعتمد على تطبيق الهوية الوطنية الإلكترونية الذي أنشأته المديرية العامة للأمن الوطني لصالح الهيئات الوطنية المسؤولة عن التحقق من الهوية في الخدمات عبر الإنترنت.

تهدف الاتفاقية إلى حماية المستفيدين من الخدمات الرقمية لوزارة الشباب والثقافة والاتصال في إطار منظومة الهوية الرقمية، وذلك من خلال تعزيز إجراءات المصادقة والتعرف.

وبفضل هذه الاتفاقية، ستكتسب الوزارة الأدوات اللازمة للتحقق من هوية المستخدمين الذين يتطلبون الوصول إلى خدماتها الرقمية، وهو ما يسهم في منع سوء استخدام هوية الآخرين للحصول على الخدمات التي تقدمها الوزارة وتتطلب التحقق من الهوية، مثل جواز الشباب وبطاقة الفنان وغيرها.

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار تحسين وتبسيط وتأمين الوصول إلى الخدمات الرقمية للوزارة، وذلك بمراعاة احترام حماية البيانات الشخصية للمستخدمين.

كما تفتح الباب أمام استفادة الوزارة من التكنولوجيا الخدماتية المتاحة من خلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية في مجالات الشباب والثقافة والتواصل.

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