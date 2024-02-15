بنموسى: “الأستاذ أيولي يبدا مسارو المهني ب 6600 درهم شهريا”

هبة بريس - الرباط

صادق المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس، على مشروع مرسوم رقم 2.24.140 في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

وفي هذا الصدد، أكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، أن النظام الأساسي سيساهم في طي عدد من الملفات التي خلقت اضطرابات داخل القطاع.

وأضاف بنموسى، أن النظام الأساسي تضمن عددا من الاجراءات، وفي مقدمتها تحسين الوضعية الاجتماعية لموظفي القطاع.

وتابع الوزير، أنه تقرر إضافة 1500 درهم على سنتين، النصف الأول بداية من يناير والنصف السنة المقبلة، مشيرا الى أن “الأستاذ اللي كان كيبدا مسارو ب5100 درهم كأجر صاف، أيولي يبدا ب6600 درهم شهريا”

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