تفاصيل إطلاق رحلات مباشرة جديدة من الرباط باتجاه خمس مدن أوروبية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

في إطار تعزيز شبكة النقل الجوي بالمغرب، أعلنت شركة خطوط العربية فرع المغرب، عن إطلاق رحلات مباشرة جديدة انطلاقا من العاصمة الرباط، وباتجاه خمس وجهات سياحية أوروبية جديدة.

و في هذا الصدد، فإنه و ابتداءا من فاتح ماي 2024، سيتمكن المسافرون من الاستفادة من تجارب سفر مريحة وسلسة بين مطار الرباط سلا ومدن رائعة في اوروبا، تشمل برشلونة، بروكسل، بازل، باريس واسطنبول، حيث سيصبح بإمكان المسافرين التنقل بشكل مباشر من الرباط للمدن السالفة الذكر.

و تعتبر القاعدة الجوية الجديدة للعربية المغرب بمطار الرباط سلا السابعة من نوعها، عقب افتتاح قاعدة تطوان في الشهر الماضي، وبالإضافة إلى الرباط وتطوان، تشغل الشركة رحلات مباشرة انطلاقا من الدار البيضاء والناظور ووجدة وفاس وطنجة، موفرة بذلك للمسافرين شبكة واسعة من خيارات السفر على صعيد المنطقة.

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