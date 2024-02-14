تارودانت: وضعية كارثية لمجزرة “الكدية البيضاء” ومطالب بتدخل مستعجل

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفجرت خلال الأيام القليلة الماضية، فضيحة بعدما اكتشف سكان جماعة الكدية البيضاءالتابعة ترابيا لعمالةتارودانت، وغيرهم من مستهلكي اللحوم ، عبر صور ل ” مجزرة متعفنة” وجدت طريقها إلى مواقع التواصل الاجتماعي، مكان لا يصلح حتى اسطبلا للحيوان، فما بالك ان يكون هذا المكان المتسخ العفن هو مصدر اللحوم الحمراء التي يستهلكها المواطنون .

ورغم الصيحات المتكررة للمواطنين بعدما شاهدوا الصور ومنهم من دخل المجزرة وعاين الأوساخ المنتشرة بالمكان ، تمت المطالبة بتعجيل مغادرة المجزرة المتعفنة،لكن تلك المطالب لم تجد الآذان الصاغية، وظل المسؤولون يتلكؤون المرة تلو الأخرى في منح الوعود التي سرعان ما تتبخر مع الزمن.

وتعيش المجزرة القروية وضعا بئيسا، إذ تنتشر بها بقايا عملية الذبح، مما يشجع الكلاب والقطط دخولها ، كما يظهر من خلال الصور انعدام التجهيزات اللازمة وغياب النظافة.

وضعية كارثية للمجزرة تسائل الجهات المختصة من سلطات محلية ومجلس جماعي ومكتب لحفظ الصحة ، حول حول سكوتهم الغير المبرر على هذا الوضع وعدم التحرك لتغييره، اليس صحة المواطنين تهم المسؤولين؟؟ ، كيف يعقل ان تخرج الآلاف من كيلوغرامات من اللحوم بشكل أسبوعي صوب محلات بيع اللحوم ، من هذا المكان المتسخ الذي لا يتوفر على ادنى الشروط الصحية للمجازر؟؟.

فهل ستتحرك مصالح ” اونسا ” والسلطات الإقليمية، من اجل إغلاق المجزرة ، والعمل على خلق مجزرة جديدة تتماشى مع قانون 28.07 المتعلق بالسلامة الصحية للمنتجات الغذائية .

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