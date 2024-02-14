خلال سنة.. أكثر من 27900 سفينة تجارية رست بموانئ المغرب

2024-02-14 / 11:21
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انتعاشة كبيرة عاشتها الموانئ المغربية خلال سنة 2023 حيث ارتفعت معدلات استقبال السفن التجارية الأجنبية التي باتت تفضل الرسو بموانئ المملكة نظير عديد العوامل.

و في هذا الصدد، أفاد بلاغ لوزارة التجهيز والماء بخصوص الرواج المينائي أن الملاحة البحرية شهدت تطورا ملحوظا خلال سنة 2023، إذ استقبلت الموانئ المغربية أكثر من 27900 سفينة تجارية، بزيادة نسبتها 16% مقارنة مع سنة 2022.

وفي ما يخص نشاط الرحلات البحرية السياحية، شهدت الموانئ المغربية انتعاشا جيدا خلال سنة 2023، حيث بلغ عدد السياح البحريين 192,996 مسافرا أي بارتفاع مهم نسبته 91,9 بالمائة.

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