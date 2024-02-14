18 قت.يلا و2115 جريحا.. حصيلة حوادث السير بالمدن خلال أسبوع

2024-02-14 / 10:09
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لقي 18 شخصا مصرعهم، وأصيب 2115 آخرون، إصابات 64 منهم بليغة، في 1610 حادثة سير سجلت داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 5 إلى 11 فبراير الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، وعدم انتباه الراجلين، وعدم ترك مسافة الأمان، والسرعة المفرطة، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، والسير في يسار الطريق، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع، والسياقة في حالة سكر.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، أفاد البلاغ بأن ‏مصالح الأمن تمكنت من تسجيل 47 ألفا و425 مخالفة، وإنجاز 8504 محاضر أحيلت على النيابة العامة، واستخلاص 38 ألفا و921 غرامة صلحية.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 8 ملايين و568 ألف درهم، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 4349 عربة، وعدد الوثائق المسحوبة 8504 وثائق، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 288 مركبة.

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