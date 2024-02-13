بالأرقام.. هاته هي أبرز المواد و المنتجات التي استوردها المغرب و كذلك التي صدرها

هبة بريس ـ الدار البيضاء

سجل المغرب أرقاما مهمة من حيث صادراته لخارج المملكة و ذلك بفضل تحسن أداء مجموعة من القطاعات، فيما تباينت حصيلة الواردات.

و في هذا الصدد، فقد استقرت واردات المغرب خلال سنة 2023 في 67,2 مليون طن أي بزيادة نسبتها 1,9 بالمائة مقارنة بسنة 2022.

و سجلت الحبوب قيمة (9,2 مليون طن/ 3,9 بالمائة) والكبريت (6,5 مليون طن/ 3,6 بالمائة) والمحروقات (11,9 مليون طن/ 1,2 بالمائة) والفحم (10,5 مليون طن/ 6,2 بالمائة).

وعرف حجم الصادرات ارتفاعا برسم سنة 2023 بنسبة 3,5 بالمائة، مسجلا حجما إجماليا قدر بـ36 مليون طن.

ويعزى هذا التغير من جهة إلى ارتفاع صادرات الأسمدة (11 مليون طن/ 20,5 بالمائة) والكلانكير (2 مليون طن/ 21,7 بالمائة)، وانخفاض رواج الفوسفاط (4,4 مليون طن/ 18,4 بالمائة) وحمض الكبريت (802 ألف طن/38,7 بالمائة) من جهة أخرى.

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