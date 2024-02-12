الرباط.. الطالبي العلمي يتباحث مع وفد عن صندوق النقد الدولي

هبة بريس

أجرى رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، اليوم الاثنين بالرباط، مباحثات مع وفد عن صندوق النقد الدولي، برئاسة السيد روبرتو كارداريلي (Roberto Cardarelli)، رئيس البعثة.

وأفاد بلاغ للمجلس، بأن رئيس بعثة صندوق النقد الدولي أكد أن هذه الزيارة، التي تندرج في إطار المشاورات السنوية التي يجريها الصندوق بموجب المادة الرابعة من اتفاقيته التأسيسية، تروم الوقوف عند السياسات الاقتصادية والإصلاحات التي باشرتها المملكة المغربية من أجل ضمان تنمية قوية وشاملة ودامجة.

وأضاف البلاغ أن راشيد الطالبي العلمي، استعرض من جهته، بالمناسبة، الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبرى التي أطلقتها المملكة في السنوات الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله.

كما توقف رئيس مجلس النواب، عند مختلف ملامح الاستقرار والأمن الذي تنعم به المملكة المغربية مما جعل منها محل ثقة إقليمية ودولية، مشيدا في هذا الصدد بالتعاون المثمر وبالثقة القائمة بين المغرب وصندوق النقد الدولي.

حضر هذا اللقاء، على الخصوص، رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب السيد محمد شوكي.

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