فاس: متابعة 3 عناصر من القوات المساعدة بتهم ثقيلة

ع اللطيف بركة - هبة بريس

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، الاسبوع الحاري ، متابعة ثلاثة عناصر من القوات المساعدة، في حالة اعتقال احتياطي بالسجن المحلي بوركايز، أمام غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك تطبيقا للمادة 73 من قانون المسطرة الجنائية.

وتابع المسؤول القضائي، المتهمين من أجل الارتشاء لكل واحد منهما، والمشاركة في تنظيم الهجرة غير الشرعية من المغرب بصفة اعتيادية بالنسبة للمتهم الأول، والمشاركة في تنظيم وتسهيل خروج أشخاص مغاربة بصفة سرية من التراب المغربي وبصفة اعتيادية بالنسبة للمتهم الثاني شأنه شأن زميله الثالث الذي توبع بنفس التهم.

وقالت المصادر ذاتها، إن المتهمين الأولين ينتميان إلى الفوج 37 للمخزن المتنقل بإقليم الناظور، بينما ينتمي المتهم الثالث لمركز المراقبة 47 للقوات المساعدة إعزانن، مشيرة إلى أن الضابطة القضائية التي تكلفت بالأبحاث التمهيدية تحت إشراف النيابة العامة المختصة استمعت في هذه القضية إلى 6 مصرحين.

وينتظر أن يمثل المتهمين الثلاثة أمام غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم المالية يوم غد الثلاثاء 13 فبراير 2024 للشروع في محاكمتهم بما نسب إليهم من تهم يعاقب عليها القانون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp