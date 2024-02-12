إدارية فاس تحكم بأداء جماعة صفرو 506 مليون لفائدة شركة أوزون للنظافة

هبة بريس _ فاس

علمت هبة بريس من مصدر مطلع ، أن المحكمة الإدارية بفاس قضت ، بمبلغ مالي هام لفائدة شركة أوزون المفوض لها تدبير النظافة بسبب فسخ جماعة صفرو لعقد ربطهما.

و أضاف ذات المصدر، أن القاضي المقرر المكلف بالبث في ملف نزاع جماعة صفرو وشركة البدراوي، حدد المبلغ في نحو 506 مليون سنتيم، بما فيها 5 ملايين و18 ألف درهم قيمة الباقي استخلاصه من الصفقة، إضافة إلى تعويض عن التماطل في الأداء قدره ب50 ألف درهم، حكم بأدائه من طرف الجماعة في شخص رئيسها.

المبلغ المحدد جاء بناء على تقرير أنجزته الخبيرة خديجة بنعبد الله مقابل 4 آلاف درهم أجرا، بناء على طلب المحكمة التي عرض ملف نزاع البدراوي والجماعة على أنظارها منذ يونيو 2023 بناء على مقال افتتاحي للدعوى تقدم بها محامي شركة الأزبال المفوض إليها تدبير قطاع النظافة بصفرو.

شكاية البدراوي جاءت حسب ذات المصدر، بعد فسخ الجماعة للعقد الذي يربطهما إثر تدافع بين الطرفين وصل إلى حد اتهام الرئيس السابق حفيظ وشاك من التجمع الوطني للأحرار، الشركة بالضغط وتسخير المعارضة في واقع “بلوكاج” عانى منه واضطره إلى تقديم استقالته بعد سنة واحدة فقط من توليه هذه المسؤولية.

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