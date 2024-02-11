وزان..شاب يعاني اضطرابات نفسية ينتحر شنقا

وضع شاب يعاني من اضطرابات نفسية حد لحياته، أمس السبت، داخل منزل جده بأحد دواوير جماعة تروال ضواحي إقليم وزان.

وافادت مصادر محلية إن الهالك عُثر عليه جثة هامدة مشنوقا بحبل داخل منزل جده ، حيث يرجح أن تكون دوافع إقدامه على الانتحار اضطرابات نفسية كان يعاني منها قيد حياته .

وحلت السلطات المحلية والدرك الملكي بعين المكان بعد العثور على الجثة، فجرى نقلها إلى مستودع الاموات وتم فتح تحقيق في الواقعة.

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