المؤتمر الوطني للبـام.. المصادقة على النظام الأساسي ومشروع الوثيقة السياسية للحزب

2024-02-10 / 16:52
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هبة بريس

صادق مؤتمرات ومؤتمرو حزب الأصالة والمعاصرة على النظام الأساسي، يومه السبت، على هامش أشغال المؤتمر الوطني الخامس للحزب؛ المنعقد ببوزنيقة.

وصادق المؤتمرون على النظام الأساسي، بعد تجويد الوثيقة وتحيينها حتى تشكل بحق مرجعية رائدة بالنسبة لاشتغال الحزب.

وهم التجويد والتحيين، عددا من المحاور ضمنها لجنة الأخلاقيات، مأسسة الجهوية السياسية للأحزاب، القواعد المنظمة للبنيات الترابية، قواعد تستهدف تمكين المنخرط من التفاعل مع الحركات الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، هاته الحركات والمنظمات يجب الا يتعارض اشتغالها ونظامها مع قوانين حزب الاصالة والمعاصرة.

وفي سياق متصل، صادق المؤتمرون على مشروع الوثيقة السياسية للحزب، بعد نقاش طويل ومهم انطلق منذ مساء يوم أمس الجمعة.

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‫6 تعليقات

  1. هناك ثغرة في قانون الكراء يلاحظها الذين يكترون المنازل بشراء ما يسمى الساروت اذ ان المكتري الذي يشتري الساروت والذي يكون بالملايين لايسجل في عقد الكراء سوى ثمن الكراء ولا يذكر الساروت ولا ثمنه.
    ي

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