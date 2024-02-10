طنجة.. جانح يصيب شرطيين في تدخل أمني بـ”أرض الدولة”

2024-02-10 / 12:01
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هبة بريس - مكتب طنجة

أصيب شرطيين، بجروح، خلال عملية أمنية، مساء أمس الجمعة بحي أرض الدولة بمدينة طنجة .

وبحسب المعطيات المتوفرة لموقع “هبة بريس ” ، فقد قام جانح بالتهجم على شرطيين أثناء تدخل أمني بواسطة السلاح الأبيض ، حيث أصيب عنصر أمني على مستوى الفخذ فيما أصيب آخر في بطنه ، ليتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الاسعافات الضرورية .

وأكدت نفس المصادر، أن المعني بالأمر (23سنة)، تمكن من الفرار، حيث البحث جارٍ عنه.

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