تعزية ملكية إلى الرئيس الشيلي إثر وفاة رئيس الجمهورية السابق بينيرا

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى رئيس جمهورية الشيلي، غابرييل بوريك، وذلك على إثر وفاة الرئيس السابق للجمهورية، سيباستيان بينيرا.

وقال جلالة الملك، في هذه البرقية : “لقد علمت ببالغ التأثر نبأ وفاة الرئيس السابق لجمهورية الشيلي السيد سيباستيان بينيرا، في الحادث المفجع لتحطم طائرته الخاصة بمنطقة لاغو رانكو”.

وأضاف صاحب الجلالة “وبهذه المناسبة الأليمة، أعرب لفخامتكم، ومن خلالكم لأسرة الفقيد وللشعب الشيلي الصديق، عن أحر التعازي وأصدق مشاعر المواساة، في رحيل رجل دولة أخلص لبلاده، وكرس حياته لخدمة مصالحها العليا وترسيخ مؤسساتها الديمقراطية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp