نتنياهو يطلب من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح

هبة بريس _ وكالات

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح جنوبي قطاع غزة، تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة “حماس”.

وقال مكتب رئيس الوزراء: “لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس حين يتم إبقاء 4 كتائب تابعة لها في رفح”، دون تحديد الكتائب.

وأضاف أن “عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال”.

وتابع: “لذلك، فقد أوعز رئيس الوزراء للجيش والمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية) سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس”.

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السقف الزمني لوضع هذه الخطة أو موعد إطلاق العملية العسكرية التي وصفها “بالمكثفة” في رفح.

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