نتنياهو يطلب من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح

2024-02-09 / 18:18
0
هبة بريس _ وكالات

طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، من الجيش إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح جنوبي قطاع غزة، تشمل إجلاء المدنيين وملاحقة عناصر حركة “حماس”.

وقال مكتب رئيس الوزراء: “لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس حين يتم إبقاء 4 كتائب تابعة لها في رفح”، دون تحديد الكتائب.

وأضاف أن “عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال”.

وتابع: “لذلك، فقد أوعز رئيس الوزراء للجيش والمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى الكابينت (المجلس الوزاري للشؤون الأمنية والسياسية) سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس”.

ولم يحدد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي السقف الزمني لوضع هذه الخطة أو موعد إطلاق العملية العسكرية التي وصفها “بالمكثفة” في رفح.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of فرنسا.. العثور على أزيد من 100 قطة ميت.ة داخل ثلاجة منزل

فرنسا.. العثور على أزيد من 100 قطة ميت.ة داخل…

2024-02-09 / 13:35
Photo of ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في نيفادا

ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية للسباق الرئاسي في نيفادا

2024-02-09 / 11:45
Photo of في زلة لسان جديدة.. بايدن: عبد الفتاح السيسي رئيس المكسيك

في زلة لسان جديدة.. بايدن: عبد الفتاح السيسي رئيس…

2024-02-09 / 09:33
Photo of وسائل إعلام إسرائيلية: السنوار “خارج التغطية” منذ أيام

وسائل إعلام إسرائيلية: السنوار “خارج التغطية” منذ أيام

2024-02-08 / 23:37

باريس تمنح المواطنة الفخرية للمحتجزين لدى حماس

2024-02-08 / 19:52
Photo of هيلاري كلينتون: نتنياهو ليس قائدا جديرا بالثقة وعليه أن يرحل

هيلاري كلينتون: نتنياهو ليس قائدا جديرا بالثقة وعليه أن…

2024-02-08 / 18:50
Photo of مق_تل 3 عسكريين جزائريين في تحطم مروحية جنوب البلاد

مق_تل 3 عسكريين جزائريين في تحطم مروحية جنوب البلاد

2024-02-08 / 18:27
Photo of الجزائر ..تحطم طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

الجزائر ..تحطم طائرة عسكرية ومصرع طاقمها

2024-02-08 / 16:34
Photo of فرنسا.. إدانة إريك زمور بتهمة التواطؤ في التشهير ضد برلمانية افريقية

فرنسا.. إدانة إريك زمور بتهمة التواطؤ في التشهير ضد…

2024-02-08 / 11:48
Photo of محكمة الهجرة السويدية توافق بشكل نهائي على ترحيل “حارق القرآن”

محكمة الهجرة السويدية توافق بشكل نهائي على ترحيل “حارق…

2024-02-08 / 09:32

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق