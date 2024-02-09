الكاف يعلن عن محمد رمضان سفيرا له

القسم الفني: هبة بريس

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تعيين الفنان المصري محمد رمضان سفيرًا رسميًا له.

ونشرت الصفحة ذاتها صورة للفنان المصري أرفقتها بتعليق جاء فيه: “يسعدنا أن نعلن عن سفير كاف الجديد”.

وجدير بالذكر أن محمد رمضان،أدى الأغنية الرسمية لبطولة الأمم الأفريقية في يناير السابق، بمشاركة المغنية النيجيرية يامي آلايد والمغني الإيفواري أسالفو ماجيك سيستم.

وقال رمضان في هذا الصدد، أنه فخور للغاية بتمثيل مصر في محفل قاري كبير، وأن كرة القدم تربط الشعوب وكذلك الفن، وأنه قام مؤخراً بعمل أغنية عبر إحدى الشركات الأمريكية الرائدة في الموسيقى، ومن خلالها تلقى الدعوة ليكون متواجدا في حدث كبير، وأنه سيكون في حفل ختام البطولة.

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