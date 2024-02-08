“الرجاء”يطالب بمنع تنقل جماهير جميع الأندية

2024-02-08 / 20:30
0
هبة بريس _ الرياضة

احتج فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في بلاغ له، على استمرار إجرائه مبارياته في الدوري الوطني الاحترافي بدون جمهور، بينما هناك أندية أخرى “تلعب أمام جماهيرها”، معتبرا الأمر “خطير جدا”، و”يمس بشدة بمبدأ تساوي وتكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة”.

وطالب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في بلاغ له، الخميس 8 فبراير 2024، بـ”منع التنقل على جماهير جميع الأندية بدون استثناء” في إطار معاملة بالمثل وإنصافا لتنافسية نزيهة بين الفرق سواسية”.

وجاء في بلاغ للنادي: “في الوقت الذي شاهد فيه المتتبع الرياضي مقابلات بعض الفرق وهي تلعب أمام جماهيرها وفي عدة ملعب مرخص لها، كان ملفا للنظر أن فرقا أخرى لم تستفد من نفس الامتياز، بل وهناك حالة فريق الرجاء الرياضي الذي أصبح يجري مقبلاته بدون جمهور الذي يشكل سندا مهما للفريق، وكذلك داعما ماديا لا بديل له في الظروف الحالية التي يستعصي فيها توفير الموارد المالية لتأمين تمويل الموسم الرياضي”.

وتابع الرجاء الرياضي، في البلاغ ذاته: “في هذا الصدد، وحتى تكون هناك معاملة بالمثل، وإنصافا لتنافسية نزيهة بين الفرق سواسية، وفي ظل استعصاء تنظيم المقابلات بحضور جمهور الخصم، فقد أصبح أمرا ملحا وعاجلا منع التنقل على جماهير جميع الأندية، بدون استثناء، بل يتعين تغيير القانون المنظم لتنقل الجماهير وجعله في خدمة منافسة متكافئة ونزيهة”

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of مولودية وجدة يفوز على ضيفه نهضة بركان

مولودية وجدة يفوز على ضيفه نهضة بركان

2024-02-08 / 20:42
Photo of اتحادات غرب آسيا تطالب الفيفا بحظر مشاركة اسرائيل في الفعاليات الدولية

اتحادات غرب آسيا تطالب الفيفا بحظر مشاركة اسرائيل في…

2024-02-08 / 20:10
Photo of كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة

كلوب يحسم موقفه من تدريب برشلونة

2024-02-08 / 19:14
Photo of حكيمي في المركز الـ20 ضمن قائمة أسرع لاعبين في العالم

حكيمي في المركز الـ20 ضمن قائمة أسرع لاعبين في…

2024-02-08 / 10:04
Photo of توخيل يتجه لتغيير مركز مزراوي مع بايرن ميونيخ

توخيل يتجه لتغيير مركز مزراوي مع بايرن ميونيخ

2024-02-08 / 09:56
Photo of تفاصيل تشييد حلبة للهوكي على الجليد بالرباط هي الأكبر بقارة إفريقيا

تفاصيل تشييد حلبة للهوكي على الجليد بالرباط هي الأكبر…

2024-02-08 / 09:44
Photo of برنامج وتوقيت مباريات اليوم في البطولة الإحترافية

برنامج وتوقيت مباريات اليوم في البطولة الإحترافية

2024-02-08 / 09:08
Photo of بتمريرة حاسمة.. حكيمي يساهم في قيادة باريس سان جيرمان للفوز أمام بريست

بتمريرة حاسمة.. حكيمي يساهم في قيادة باريس سان جيرمان…

2024-02-07 / 23:38
Photo of كأس أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يفوز على الكونغو الديمقراطية ويتأهل إلى النهائي

كأس أفريقيا.. منتخب كوت ديفوار يفوز على الكونغو الديمقراطية…

2024-02-07 / 22:56
Photo of المغرب التطواني ينهزم بميدانه أمام المغرب الفاسي

المغرب التطواني ينهزم بميدانه أمام المغرب الفاسي

2024-02-07 / 22:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق