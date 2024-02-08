“الرجاء”يطالب بمنع تنقل جماهير جميع الأندية

هبة بريس _ الرياضة

احتج فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في بلاغ له، على استمرار إجرائه مبارياته في الدوري الوطني الاحترافي بدون جمهور، بينما هناك أندية أخرى “تلعب أمام جماهيرها”، معتبرا الأمر “خطير جدا”، و”يمس بشدة بمبدأ تساوي وتكافؤ الفرص بين الفرق المنافسة”.

وطالب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، في بلاغ له، الخميس 8 فبراير 2024، بـ”منع التنقل على جماهير جميع الأندية بدون استثناء” في إطار معاملة بالمثل وإنصافا لتنافسية نزيهة بين الفرق سواسية”.

وجاء في بلاغ للنادي: “في الوقت الذي شاهد فيه المتتبع الرياضي مقابلات بعض الفرق وهي تلعب أمام جماهيرها وفي عدة ملعب مرخص لها، كان ملفا للنظر أن فرقا أخرى لم تستفد من نفس الامتياز، بل وهناك حالة فريق الرجاء الرياضي الذي أصبح يجري مقبلاته بدون جمهور الذي يشكل سندا مهما للفريق، وكذلك داعما ماديا لا بديل له في الظروف الحالية التي يستعصي فيها توفير الموارد المالية لتأمين تمويل الموسم الرياضي”.

وتابع الرجاء الرياضي، في البلاغ ذاته: “في هذا الصدد، وحتى تكون هناك معاملة بالمثل، وإنصافا لتنافسية نزيهة بين الفرق سواسية، وفي ظل استعصاء تنظيم المقابلات بحضور جمهور الخصم، فقد أصبح أمرا ملحا وعاجلا منع التنقل على جماهير جميع الأندية، بدون استثناء، بل يتعين تغيير القانون المنظم لتنقل الجماهير وجعله في خدمة منافسة متكافئة ونزيهة”

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