DEAUVILLE, FRANCE - OCTOBER 23: French essayist and political journalist Eric Zemmour poses prior to the promotion launch event for his new book "France hasn't said its last word" (La France n’a pas dit son dernier mot) on October 23, 2021 in La Touques near Deauville, France. Released in bookstores on Thursday, September 16, Eric Zemmour’s new book, 'La France n’a pas dit son dernier mot' is at the top of the sales list. Initially printed at 200.000 copies, it is now out of stock in many bookstores. The far-right polemicist is given the run-off in the presidential election after a new Ipsos poll for "Le Monde" newspaper. He is also seen as the candidate who "worries" the French the most, along with Marine Le Pen. Eric Zemmour is not currently a candidate for the 2022 Presidential election. (Photo by Chesnot/Getty Images)

فرنسا.. إدانة إريك زمور بتهمة التواطؤ في التشهير ضد برلمانية افريقية

2024-02-08 / 11:48
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هبة بريس - وكالات

دانت المحكمة الجنائية في باريس، الأربعاء، إريك زمّور، الكاتب والسياسي الفرنسي اليمني المتطرف المُثير للجدل، بتهمة التواطؤ في التشهير العلني ضد دانييل أوبونو، النائبة البرلمانية عن حزب “فرنسا الأبية” اليساري الراديكالي.

وحُكم على زعيم حزب “حزب الاسترداد” اليميني المتطرف، المرشح الرئاسي السابق، بدفع غرامة مالية قدرها 1000 يورو مع وقف التنفيذ، وسيتعيّن عليه دفع 1000 يورو للنائبة البرلمانية كتعويض.

من جانبه، أُدين جان كريستوف تييري، مدير النشر في قناة CNews، وهي القناة التي بُثت عليها التصريحات التشهيرية ضد البرلمانية اليسارية دانييل أوبونو، بتهمة التشهير العلني، وحُكم عليه بنفس العقوبة التي صدرت ضد إريك زمور.

ونشرت النائبة البرلمانية ذات الأصول الإفريقية، على صفحتها على منصة إكس، نص الحكم، وأرفقتها بالتعليق: “أوبونو 3 مقابل 0 لليمين المتطرف ممثلاً في إريك زمور وقناة CNews و مجلة Valeurs Actuelles ”

هذا وتعود الوقائع إلى شهر غشت 2020، عندما هاجم إريك زمور، حين كان صحافياً، دانييل أوبونو، متهماً إياها برفض قول “تحيا فرنسا” على شاشة التلفزيون، و“تنظيم لقاءات محظورة على البيض“، و“التعبير عن حبها لمحمد مراح الذي قتل الأطفال اليهود”، وذلك خلال تعليقه على نشر مجلة Valeurs Actuelles الفرنسية اليمينية المتطرفة، رسماً للنائبة البرلمانية ذات البشرة السوداء، يظهرها كما لو كانت في حقبة العبودية خلال القرن الثامن بعد الميلاد.

وقد وضعت المجلة صورة للنائبة وهي مكبلة بسلسلة حديدية في رقبتها.

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