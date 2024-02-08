“الحر” يشوق جمهوره لجديده الفني

2024-02-08 / 12:12
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القسم الفني: هبة بريس

شوق الفنان المغربي مراد حلحول المعروف ب “الحر” جمهوره بمنصات التواصل الاجتماعي لجديده الفني المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشر الفنان المغربي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه: “جمهوري العزيز، بغيت نقولكم بلي الجديد غيكون هاد الأيام ان شاء الله”.

وواصل “الحر” قائلا: “غتكون الأغنية لي بغيتوها.. شكرا على حبكم ودعمكم ليا المستمر، وفالدم الى الابد .

وجدير بالذكر أن آخر إصدارات “الحر” كانت قبل ستة أشهر تحت عنوان “ما ذنبي”، حيث حققت أزيد من 20 مليون مشاهدة.

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