“الحر” يشوق جمهوره لجديده الفني

القسم الفني: هبة بريس

شوق الفنان المغربي مراد حلحول المعروف ب “الحر” جمهوره بمنصات التواصل الاجتماعي لجديده الفني المرتقب طرحه خلال الأيام القليلة القادمة.

ونشر الفنان المغربي صورة له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات أنستغرام، أرفقها بتعليق جاء فيه: “جمهوري العزيز، بغيت نقولكم بلي الجديد غيكون هاد الأيام ان شاء الله”.

وواصل “الحر” قائلا: “غتكون الأغنية لي بغيتوها.. شكرا على حبكم ودعمكم ليا المستمر، وفالدم الى الابد .

وجدير بالذكر أن آخر إصدارات “الحر” كانت قبل ستة أشهر تحت عنوان “ما ذنبي”، حيث حققت أزيد من 20 مليون مشاهدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp