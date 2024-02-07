بني ملال – خنيفرة.. أزيد من 3200 مقاولة ممولة في إطار برنامج “انطلاقة

هبة بريس _ وكالات

أفاد والي جهة بني ملال – خنيفرة، خطيب الهبيل، اليوم الأربعاء ببني ملال، بأن نحو 3200 مقاولة استفادت من تمويل في إطار برنامج “انطلاقة” بالجهة.

وقال السيد الهبيل، في تدخل على هامش حفل اختتام النسخة الثانية للأوديسيا الجهوية لريادة الأعمال التي أقيمت تحت شعار “ميثاق الاستثمار الجديد.. أي مهن للمستقبل والارتقاء بجهة بني ملال -خنيفرة؟”، إن الجهة، إدراكا منها بأهمية خلق المقاولات كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، أبدت انخراطها في الجهود الرامية إلى دعم المقاولين والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من خلال تمويل 2099 شركة أيضا في إطار برنامج “فرصة”.

وعبر عن ارتياحه لكون هذه الدينامية تجسدت كذلك في تمكن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من ضمان المواكبة المسبقة لـ2132 مقاولة تمهيدا لإحداثها، ودعم 531 مقاولة بعد التأسيس، مشيرا إلى أنه لتشجيع مختلف أوجه الدعم هذه أطلق الفاعلون الجهويون برنامج ’’ازدهار’’ الذي يهدف إلى تجميع وتنسيق جهود التنظيمات المكلفة بدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، حول تقديم مواكبة واضحة ومتناسقة.

وذكر والي الجهة بأن المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال ـخنيفرة أطلق في أكتوبر 2022 برنامجا لتعزيز آليات الدعم على المستوى الجهوي، بتعاون مع الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة، سمي بـ”انطلاقة”، مكن من تقديم 781 ملف طلبا للحصول على تمويل على مستوى مختلف الأبناك، مسجلا أن التأثير الملموس والإيجابي لمجموع هذه البرامج والإجراءات رهين بوجود مقاولين قادرين على الابتكار والمبادرة ومواجهة تحديات ريادة الأعمال.

وأوضح أن جهة بني ملال ـخنيفرة تعرف دينامية اقتصادية كبيرة في السنوات الأخيرة على مستوى غالبية المؤشرات الماكروـاقتصادية، مبرزا أن هذه الدينامية المقاولاتية أفرزت ، سنويا ، إنشاء أكثر من 3500 مقاولة بمتوسط نمو سنوي يقارب 4 في المائة خلال الفترة 2018-2022، أي 4 أضعاف معدل نمو المقاولات التي تم إحداثها على الصعيد الوطني.

ونظمت هذه التظاهرة من قبل المركز الجهوي للاستثمار لبني ملال ـخنيقرة وجامعة السلطان مولاي سليمان ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل ومشروع التنمية الاجتماعية والاقتصادية الدامجة بالجهة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

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