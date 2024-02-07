المغرب التطواني ينهزم بميدانه أمام المغرب الفاسي

هبة بريس _ و

انهزم فريق المغرب التطواني بميدانه أمام المغرب الفاسي، بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأربعاء، برسم الدورة الـ 16 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” للقسم الأول لكرة القدم.

وسجل هدفي المغرب الفاسي كل من لحسن غوربي (د 52) ومحمد الغربي (د 5 + 90).

وعقب هذه النتيجة، احتل المغرب الفاسي المركز السادس برصيد 22 نقطة، بينما احتل المغرب التطواني المركز التاسع برصيد 20 نقطة.

وفي وقت سابق من هذا اليوم، ولحساب نفس الدورة، كان فريق الفتح الرباطي فاز على الوداد الرياضي بهدفين مقابل واحد، وتغلب اتحاد طنجة على الشباب السالمي بثلاثة أهداف مقابل واحد، كما تفوق اتحاد تواركة على مضيفه نهضة الزمامرة بهدفين مقابل واحد.

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