طانطان.. القوات المسلحة الملكية تقدم المساعدة لـ 93 مرشحا للهجرة السرية

2024-02-07 / 20:26
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هبة بريس _ الرباط

اعترضت عناصر من القوات المسلحة الملكية مكلفة بمراقبة السواحل، اليوم الأربعاء بضواحي ميناء طانطان، ما مجموعه 93 مرشحا للهجرة غير الشرعية، بينهم 72 من إفريقيا جنوب الصحراء، و20 مغربيا وباكستاني.

وذكر بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية أن الأشخاص الموقوفين تلقوا الإسعافات الضرورية قبل تسليمهم لمصالح الدرك الملكي قصد القيام بالإجراءات الإدارية الجاري بها العمل.

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