مزور يتباحث مع وزيرة اسواتيني العلاقات التجارية بين البلدين

2024-02-07 / 13:52
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هبة بريس

أجرى وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، مباحثات أمس الثلاثاء بالرباط، مع وزيرة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لمملكة إسواتيني، فوليل شاكانتو، التي تقوم بزيارة للمغرب في إطار المؤتمر الوزاري رفيع المستوى حول البلدان ذات الدخل المتوسط، المنعقد يومي 05 و06 فبراير الجاري بالرباط.

وأبرز الوزيران، خلال هذا الاجتماع، أواصر الصداقة والتقدير المتبادل التي تميز العلاقات الثنائية، والتي يطبعها مستوى رفيع من التفاهم السياسي على مختلف الأصعدة.

كما شكل هذا اللقاء فرصة بالنسبة للسيد مزور والسيدة شاكانتو لاستعراض جودة العلاقات التجارية القائمة بين المغرب ومملكة إسواتيني، وكذا إمكاناتهما التنموية في قطاعات جديدة ذات الاهتمام المشترك.

و اتفق المغرب ومملكة إسواتيني على تطوير تعاونهما، لاسيما في قطاع التكوين، وتعزيز تبادل التجارب في مجالات السياحة، والصحة، والطاقات المتجددة وتدبير الماء والري.

وكان البلدان قد وقعا سنة 2020 بروتوكولا للتعاون الصناعي يروم تعزيز شراكة صناعية، وتقوية الشراكات القائمة وتطوير أخرى جديدة، فضلا عن تعزيز تبادل التجارب والخبرات في مجال السياسة الصناعية.

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