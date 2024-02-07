أكادير : محامي يجر مسؤول منتخب إلى القضاء بسبب الاهانة

2024-02-07 / 12:00
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضع محامي منتمي لهيئة اكادير والعيون ، شكاية يوم أمس الثلاثاء 6 فبراير الجاري، لدى مصالح النيابة العامة ضد مسؤول منتخب ينتمي لحزب مشارك في الحكومة المحامي، يتهمه فيها بالاهانة عبر السب و القذف .

ووفق مصادرنا فقد تم الاستماع إلى المحامي من قبل الضابطة القضائية ، في انتظار الاستماع للمسؤول المنتخب قبل مثولهما امام النيابة العامة .

ووفق نص الشكاية ، فإن المحامي المذكور، توجه بشكاية إلى النيابة العامة بأكادير، والتي تم تسجيلها لديها بتاريخ 14 يوليوز 2023، يشتكي من خلالها تعرضه لهجوم عبر تطبيق التراسل الفوري واتساب، من طرف المشتكى به، عبر رسائل صوتية كلها عبارات سب وقذف في حقه بصفته محاميا.

وإلى جانب ذلك، أرفق المحامي شكايته، بقرص مدمج وصور تتضمن رسائل صوتية وأخرى نصية، تتبث صحة ما تعرض له من طرف المسؤول المنتخب ، مشيرا إلى أن هذا الفعل مُجرّم وفقا للمادة 60 من قانون مهنة المحاماة التي تحيل على الفصل 263 من القانون الجنائي.

وتشير الشكاية إلى أنه وعملا بالمادة 60 من قانون المهنة فإن جريمة السب والقذف في حق المحامي تحققت سواء أثناء ممارسة المهنة أو بسببها وهو الأمر نفسه الذي يؤكد عليه الفصل 263 من القانون الجنائي، مضيفة إلى أنه وكما هو معلوم فإن هذه المادة قد تم إدراجها في الباب الخاص ب”حصانة الدفاع” وما يفرض هذا الباب من قواعد وضوابظ من أجل ضمان حقوق المحامي وحمايته من كل ما قد يسئ إليه أو يمس كرامته.

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