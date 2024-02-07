الخزينة العامة للمملكة: “نفقات دعم السكر والدقيق والغاز تراجعت ب13,3%”

2024-02-07 / 17:35
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد تقرير حديث نشرته الخزينة العامة للمملكة أن نفقات دعم عدد من المواد الاستهلاكية كالسكر و الدقيق و الغاز قد تراجعت هذا العام بنسبة مهمة.

التقرير أوضح أن نفقات صندوق المصاقة تراجعت، حيث بلغت في العام الماضي 39,1 مليار درهم، علما أنها تجاوزت توقعات الحكومة برسم قانون المالية، الذي كان يراهن على حصرها في حدود 26,58 مليار درهم.

و انخفضت النفقات التي أنجزت في العام الماضي بنسبة 13,3 مقارنة بما أنفقه صندوق المقاصة في عام 2022 ، حين بلغ ذلك الإنفاق 45,2 مليار درهم، و قد وجهت في غالبها لدعم السكر و الغاز و الدقيق.

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‫5 تعليقات

  2. نفقات دعم عدد من المواد الاستهلاكية كالسكر و الدقيق و الغاز قد تراجعت هذا العام بنسبة مهمة

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