ملك الأردن يوجه رسالة لمنتخب “النشامى” بعد تأهله التاريخي للنهائي الآسيوي

2024-02-06 / 22:48
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هبة بريس _ وكالات

وجه ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين رسالة إلى منتخب بلاده “النشامى” بعد تأهله التاريخي إلى نهائي بطولة كأس آسيا لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه.

وبلغ منتخب الأردن نهائي كأس آسيا بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة عقب الفوز على نظيره الكوري الجنوبي، اليوم الثلاثاء بهدفين نظيفين في دور نصف نهائي البطولة.

ومباشرة بعد انتهاء المباراة، هنأ ملك الأردن عبد الله الثاني بن الحسين، النشامى بهذا الإنجاز التاريخي في تغريدة نشرها عبر صفحته الرسمية على منصة “إكس”.

وكتب الملك الأردني: “قدها النشامى، رفعتوا راسنا! مبارك لكم ولكل الأردنيين وصولكم لنهائي آسيا.. راية الأردن مرفوعة دوما بهمة أبنائه وعزيمتهم، حيا الله النشامى”.

وصنعت كتيبة الحسين عموتة فرحة كبيرة للجماهير الأردنية بهذا الفوز التاريخي الأول الذي يتحقق على كوريا الجنوبية أحد أبرز المنتخبات المرشحة لإحراز اللقب القاري.

وينتظر المنتخب الأردني في النهائي الفائز من المواجهة التي ستجمع غدا الأربعاء بين منتخب قطر مستضيف البطولة بنظيره الإيراني.

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