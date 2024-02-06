أمين رغيب يحذر الفتيات من التقاط الصور “عاريات”

2024-02-06 / 17:52
5
نجلاء مزيان : هبة بريس

أثار تصريح خبير المعلومات أمين رغيب الأخير جدلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تسليطه الضوء على ظاهرة التقاط الفتيات الصور و هن عاريات.

وقال رغيب في هذا الصدد، أنه صعق من هول ما رآه بأحد التطبيقات من محتوى غير لائق و خادش للحياء، بطلاته فتايات من مختلف الجنسيات قمن بتصوير أجسادهن عبر تطبيق سناب شات.

وأعرب أمين رغيب عبر بث مباشر بحسابه الرسمي بموقع فايسبوك عن صدمته الكبيرة من “الفضيحة” التي تهدد حياة عدد كبير من ضحايا هذه التطبيقات التي تخول للآخرين تهكير حساباتهن بكل سهولة دون علمهن.

 وفي الأخير،ناشد أمين جميع الفتيات بأخد الحيطة خاصة فيما يتعلق بتحميل التطبيقات المجهولة، منبها إياهن بخطورة التقاط الصور العارية أو الحميمية بعدسات هواتفهن.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of اكادير : سائحة المانية تفجر واقع أسطول سيارات الأجرة المتهالك

اكادير : سائحة المانية تفجر واقع أسطول سيارات الأجرة…

2024-02-06 / 20:18
Photo of حصيلة .. مجلس المستشارين يصادق على 23 نصا تشريعيا

حصيلة .. مجلس المستشارين يصادق على 23 نصا تشريعيا

2024-02-06 / 20:04
Photo of إدانة “مدون” بمراكش بسنة ونصف نافذة

إدانة “مدون” بمراكش بسنة ونصف نافذة

2024-02-06 / 19:46
Photo of اسبانيا..اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات

اسبانيا..اعتقال مغربي قتل زوجته وظل هاربا لسبع سنوات

2024-02-06 / 18:24
Photo of المندوبية السامية للتخطيط : 1,58 مليون عاطل في 2023

المندوبية السامية للتخطيط : 1,58 مليون عاطل في 2023

2024-02-06 / 18:20
Photo of %25,65 نسبة الملء للسدود بمنطقة نفوذ الحوض المائي لملوية

%25,65 نسبة الملء للسدود بمنطقة نفوذ الحوض المائي لملوية

2024-02-06 / 17:43
Photo of الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح بشأن قطع الأشجار ببوسكورة

الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح بشأن قطع الأشجار ببوسكورة

2024-02-06 / 15:51
Photo of الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

2024-02-06 / 13:51
Photo of بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد فارس الحلة بسطات

بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد…

2024-02-06 / 11:45
Photo of النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

2024-02-06 / 11:19

‫5 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق