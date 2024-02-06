الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح بشأن قطع الأشجار ببوسكورة

2024-02-06 / 15:51
0
ع اللطيف بركة : هبة بريس

في بيان توضيحي توصلت به جريدة ” هبة بريس ، صادر عن المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابة جهة الدار البيضاء سطات ، بعد تداول بعض الأخبار بإحدى الجرائد الإلكترونية حول عملية قطع الأشجار بغابة بوسكورة، فإن المديرية الجهوية توضح للرأي العام ما يلي :

أن الأمر يتعلق بعملية حرجية، تندرج في إطار الفصل 45 موضوع السمسرة العمومية بتاريخ 11/05/2023 لاستغلال أشجار الأوكاليبتوس على مساحة 2,5 هكتار مصابة بالطفيليات بسبب عامل سنها الذي يتجاوز 60 سنة، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل فيما يخص استغلال الغابات و بعد الحصول على جميع الرخص القانونية (بما فيها محضر مداولة المجلس الجماعي لبوسكورة لشهر ماي 2023).

تندرج هذه العملية في إطار برنامج تدبير غابة بوسكورة – مديونة، الذي يهدف إلى تجديد الأشجار المتقدمة في السن، والتي تعاني بسبب التغيرات المناخية من ظهور الطفيليات التي تقضي على معظم أغصانها الرئيسية قبل القضاء الحتمي على الشجرة المصابة مما قد يشكل بؤرة لإنتشار الأمراض الطفيلية و اندلاع الحرائق، وكذا خطر سقوطها على الزوار.

عملية القطع الحرجية هذه ليست هدفا في حد ذاتها، بل تتم برمجتها في مخطط تهيئة يتضمن عمليات تقنية بما في ذلك عملية إعادة التشجير بأصناف غابوية متأقلمة وتستجيب للخاصيات الإيكولوجية للمنطقة، إبتداءا من سنة 2025، بهدف إعطاء دينامية وحيوية جديدة لغابة بوسكورة التي توليها الوكالة الوطنية للمياه والغابات عناية خاصة لضمان استدامتها حتى تؤدي دورها الأساسي كمتنفس طبيعي لساكنة الدار البيضاء وضواحيها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

الصويرة : اعتقال شخص من داخل حافلة وبحوزته مخدرات

2024-02-06 / 13:51
Photo of بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد فارس الحلة بسطات

بسبب تغيبه لأشهر.. مرصد يطالب بإقالة رئيس جماعة اولاد…

2024-02-06 / 11:45
Photo of النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

2024-02-06 / 11:19
Photo of وجدة .. إختلالات مستشفى الفارابي تخرج المكتب النقابي عن صمته

وجدة .. إختلالات مستشفى الفارابي تخرج المكتب النقابي عن…

2024-02-06 / 09:53
Photo of طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

طقس الثلاثاء.. استمرار برودة الجو بعموم مناطق المملكة

2024-02-06 / 09:13
Photo of اكادير : ضياع كميات من مياه الشرب في عز الأزمة يسائل امزازي بفتح تحقيق

اكادير : ضياع كميات من مياه الشرب في عز…

2024-02-05 / 23:57
Photo of فرنسا تعلن عزمها على زيادة إمدادات الأسلحة والدعم المالي لأوكرانيا

فرنسا تعلن عزمها على زيادة إمدادات الأسلحة والدعم المالي…

2024-02-05 / 23:14
Photo of التحقيق مع برلماني سابق ومستثمر في قضية ” اللحوم الحمراء “

التحقيق مع برلماني سابق ومستثمر في قضية ” اللحوم…

2024-02-05 / 22:29
Photo of هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل

هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفتي ولوج واستخدام الشبكة الكهربائية…

2024-02-05 / 22:13
Photo of التحقيق في ظروف وفاة سيدة تلقت حقنة داخل مختبر تحليلات بطنجة

التحقيق في ظروف وفاة سيدة تلقت حقنة داخل مختبر…

2024-02-05 / 21:26

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق