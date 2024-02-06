الوكالة الوطنية للمياه والغابات توضح بشأن قطع الأشجار ببوسكورة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

في بيان توضيحي توصلت به جريدة ” هبة بريس ، صادر عن المديرية الجهوية للوكالة الوطنية للمياه والغابة جهة الدار البيضاء سطات ، بعد تداول بعض الأخبار بإحدى الجرائد الإلكترونية حول عملية قطع الأشجار بغابة بوسكورة، فإن المديرية الجهوية توضح للرأي العام ما يلي :

أن الأمر يتعلق بعملية حرجية، تندرج في إطار الفصل 45 موضوع السمسرة العمومية بتاريخ 11/05/2023 لاستغلال أشجار الأوكاليبتوس على مساحة 2,5 هكتار مصابة بالطفيليات بسبب عامل سنها الذي يتجاوز 60 سنة، وذلك وفق القوانين الجاري بها العمل فيما يخص استغلال الغابات و بعد الحصول على جميع الرخص القانونية (بما فيها محضر مداولة المجلس الجماعي لبوسكورة لشهر ماي 2023).

تندرج هذه العملية في إطار برنامج تدبير غابة بوسكورة – مديونة، الذي يهدف إلى تجديد الأشجار المتقدمة في السن، والتي تعاني بسبب التغيرات المناخية من ظهور الطفيليات التي تقضي على معظم أغصانها الرئيسية قبل القضاء الحتمي على الشجرة المصابة مما قد يشكل بؤرة لإنتشار الأمراض الطفيلية و اندلاع الحرائق، وكذا خطر سقوطها على الزوار.

عملية القطع الحرجية هذه ليست هدفا في حد ذاتها، بل تتم برمجتها في مخطط تهيئة يتضمن عمليات تقنية بما في ذلك عملية إعادة التشجير بأصناف غابوية متأقلمة وتستجيب للخاصيات الإيكولوجية للمنطقة، إبتداءا من سنة 2025، بهدف إعطاء دينامية وحيوية جديدة لغابة بوسكورة التي توليها الوكالة الوطنية للمياه والغابات عناية خاصة لضمان استدامتها حتى تؤدي دورها الأساسي كمتنفس طبيعي لساكنة الدار البيضاء وضواحيها.

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