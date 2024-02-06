النسخة المحينة للنظام الأساسي.. إرضاء للخواطر أم شيءٌ آخر؟

هبة بريس_ الرباط

وصفت نقابة المتصرفين التربويين التعديلات التي طالت مشروع النظام الأساسي لرجال ونساء والتعليم، ( وصفتها) بالتراجعات الخطيرة محذرة من نهج سياسة ارضاء الخواطر في تعديل هذا المشروع، مؤكدة خوضها لوقفة الغضب يوم غد الأربعاء أمام مقر وزارة التربية الوطنية بالرباط، مع الشروع في تنفيذ البرنامج النضالي التصعيدي في حالة استمرار تجاهل مطالبها العادلة.

وكشفت النقابة المذكورة من خلال بلاغ بها تتوفر هبة بريس على نسخة منه، أن موقفها هذا يأتي كنتيجة لحالة من التوتر والاحتقان في أوساط المتصرفين التربويين، نتيجة سوء تدبير ملفهم، والتهميش المقصود لإطار المتصرف التربوي بإيعاز من جهات وأطراف متربصة، مما ينذر حسب تعبيرهم بعواقب وخيمة على منظومة التربية والتكوين

وندد المجلس الوطني من خلال بيانه بتلكو وتماطل الوزارة في الاستجابة لمختلف المطالب التي يحذر من تداعيات ومخاطر تجاهلها، أو التراخي في شأنها، مطالبا بأخذ مقترحات النقابة بالجدية اللازمة ضمانا لتحقيق الإصلاح المنشود؛ مع الإسراع بتصحيح المادتين 22 و 28 من مشروع النظام الأساسي، وعدم المساس بحقوق المتصرفين التربويين خريجي المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، وكذا التعجيل بحل ملف الأساتذة الموقوفين.

واتهمت النقابة المعنية الوزارة الوصية بالتعنت ونهجها سياسة الهروب إلى الأمام، داعية مناضلاتها ومناضليها، وعموم المتصرفين التربويين إلى استخلاص العبر والالتفاف حول إطارهم الصامد “نقابة المتصرفين التربويين” والمشاركة المكثفة في البرنامج النضالي دفاعا عن كرامتهم، وصونا لحقوقهم ومكتسباتهم، وتحقيقا لمطالبهم العادلة والمشروعة…

من جهة أخرى، قالت نقابة cdt في بلاغ لها حصلت هبة بريس على نسخة منه، قالت : إنها طرحت ملف الموقوفين وضرورة التعجيل بطيه بشكل نهائي، وتعليق التوقيفات وإرجاع الأساتذة والأطر إلى عملهم، في أقرب وقت، وقد تعهدت الوزارة بأن الملف سيحسم جهويا في الأيام القادمة على حد تعبير البلاغ.

كما أن عبرت النقابة ذاتها عن موقف النسخة المحينة للنظام الأساسي، حيث تم طرح التعديلات التي تهم المواد التالية:

المادة 22 حذف بمؤسساتهم التعليمية الأصلية أو بمؤسسات أخرى من فس السلك؛

المادة 28 إضافة المساهمة في مهام المفتشين المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم.

المادة 45 حذف شرط الدرجة الثانية لاجتياز مباراة الشهادات العليا؛

المادة 74 إعطاء سنوات اعتبارية للمساعدين التربويين لتسريع وتيرة الترقي إلى الدرجة الموالية واعتبرت الوزارة أن الاقتراح غير وارد في اتفاق 26 دجنبر.

المادة 76 التشبث بالاحتفاظ بالأقدمية للمستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي والممونين بعد تغيير الإطار المفتش حسب التخصص.

المادة 77 تمديد العمل بها إلى غاية 2030 عوض 2026، مع إضافة الذين زاولوا او يزاولون حاليا مهام التسيير المادي والمالي، لمدة لا تقل عن أربع سنوات في الفقرة الثانية من المادة؛

المادة 81 تجويد ما جاء في المادة إنصافا للمتضررين وخصوصا الأفواج القديمة، والوزارة اعتبرت أن ما له كلفة مالية تم حسمه مع الحكومة في الاتفاقات السابقة.

كما طالبت نقابة cdt كذلك، بإنصاف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي المرتبين في الدرجة الثانية، والتعجيل بتسوية الوضعية الإدارية والمالية لخريجي المركز، فوج 2020/2022.

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