أزمة المياه..وكالة حوض اللوكوس تُفعل دوريات شرطة المياه

2024-02-05 / 21:03
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كشفت وكالة الحوض المائي اللوكوس عن اتخاذ سلسلة من التدابير لتعبئة وترشيد استعمال الموارد المائية المتاحة لمواجهة شح المياه من بينها تفعيل دوريات شرطة المياه .

وقالت الوكالة أن هذه الإجراءات اتخذت تحت شعار :”تدبير الماء مهمتنا والحفاظ عليه مسؤوليتكم”، كما تأتي جراء التراجع الكبيرة للتساقطات المطرية، الشيء الذي أثر على معدل ملء السدود وحجم المياه الجوفية، كنتيجة للتغيرات المناخية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة.

وأوضحت الوكالة أنها أقرت سلسلة من التدابير تتمثل في تقليص الحصة المائية للمدار السقوي دار اخروفة بإقليم العرائش، وتعليق منح تراخيص جلب الماء من الفرشات المائية، وتسريع دراسة تشييد محطة لتحلية مياه البحر بمدينة طنجة، كما قامت الوكالة بتكثيف وتعزيز عمل دوريات شرطة المياه، وتسريع وتيرة إنجاز سد غيس بإقليم الحسيمة، وإنجاز أثقاب استكشافية للتزويد بالماء الشروب، ووضع مضخات عائمة على مستوى السدود.

يذكر أن معدل ملء السدود الكبرى الواقعة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة يبلغ، اليوم الاثنين، بالكاد 38.72 في المائة، بمخزون إجمالي يصل إلى 666,75 مليون متر مكعب، بينما تناهز حقينة هذه السدود 1921,76 مليون متر مكعب.

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‫5 تعليقات

  5. الشيء الذي أثر على معدل ملء السدود وحجم المياه الجوفية، كنتيجة للتغيرات المناخية التي شهدها المغرب خلال السنوات الأخيرة

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