أخنوش لعبد الله بوانو: أشكركم لأن لديكم اهتمام بالعمل الحزبي للأغلبية

في الوقت الذي وجه فيه برلماني “العدالة والتنمية” عبد الله بوانو، تساؤلات لرئيس الحكومة عبد الله بوانو حول حضوره اللافت في الجولات الجهوية لحزب “الأحرار”، على عكس البرلمان، أكد أخنوش أنه مستعد للمجيء إلى البرلمان في إطار جلسات المساءلة الشهرية في أي وقت يتم الاتفاق على الموضوع بين الفرق البرلمانية.

أخنوش، وفي إطار تعقيبه على أسئلة البرلمانيين، مساء اليوم الإثنين بمجلس النواب، أكد أن جلسة المساءلة الشهرية التي خصصت لمناقشة موضوع “المنظومة التعليمية” كان من المزمع أن تنعقد في وقت سابق، لكنها تأجلت لعدة مرات.

وأشار رئيس الحكومة أن جلسة اليوم تأجلت في وقت سابق بسبب سفر رئيس البرلمان، راشد الطالبي العلمي خارج أرض الوطن لتمثيل جلالة الملك في تنصيب رؤساء دول، كما تأجلت الأسبوع الماضي بسبب سفره إلى العاصمة الإيطالية روما، في القمة الإيطالية الإفريقية.

واستدرك أخنوش، معلقا على عبد الله بوانو: “.. بخصوص الجولات الجهوية للحزب (الأحرار) فقد كانت بدورها مبرمجة قبل أسبوعين وتم تأجيلها.. لكنني في مقابل ذلك أشكركم على اهتمامكم بالعمل الحزبي للأغلبية”.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp