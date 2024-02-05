تشیید مصنع لإنتاج ألواح الجبس بتقنیات متطورة بإقليم أسفي

تشیید مصنع لإنتاج ألواح الجبس بتقنیات متطورة بإقليم أسفي
هبة بريس ـ الدار البيضاء
مصنع جديد ذاك الذي سيرى النور بإقليم أسفي و سيخلق عددا مهما من فرص و مناصب الشغل لفائدة أبناء المنطقة.
و في هذا الصدد، قررت مجموعة سفاري ومجموعة كنوف، تشیید مصنع لإنتاج ألواح الجبس بتقنیات متطورة في سیدي تیجي في إقلیم آسفي، من خلال شركتهم المشتركة.
وقد تم توقیع بروتوكول اتفاق بین وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة و شركة المعنية، ومن المتوقع أن یوفر مصنع الإنتاج، الذي سیبنى في المنطقة الصناعیة بسیدي تیجي في إقلیم آسفي، حوالي 100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 500 فرصة عمل غیر مباشرة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp