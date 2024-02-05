تشیید مصنع لإنتاج ألواح الجبس بتقنیات متطورة بإقليم أسفي

هبة بريس ـ الدار البيضاء

مصنع جديد ذاك الذي سيرى النور بإقليم أسفي و سيخلق عددا مهما من فرص و مناصب الشغل لفائدة أبناء المنطقة.

و في هذا الصدد، قررت مجموعة سفاري ومجموعة كنوف، تشیید مصنع لإنتاج ألواح الجبس بتقنیات متطورة في سیدي تیجي في إقلیم آسفي، من خلال شركتهم المشتركة.

وقد تم توقیع بروتوكول اتفاق بین وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار والتقائیة وتقییم السیاسات العمومیة و شركة المعنية، ومن المتوقع أن یوفر مصنع الإنتاج، الذي سیبنى في المنطقة الصناعیة بسیدي تیجي في إقلیم آسفي، حوالي 100 فرصة عمل مباشرة وأكثر من 500 فرصة عمل غیر مباشرة.

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