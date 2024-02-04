عثر عليها ملقاة بين الصخور..التحقيق في ظروف وفاة سيدة بالحسيمة

مكتب طنجة : هبة بريس

فتحت عناصر الضابطة القضائية بالأمن الجهوي بالحسيمة ،تحت اشراف النيابة العامة المختصة تحقيقا لتحديد ظروف وملابسات العثور على جثة سيدة أربعينية أسفل منحدر مطل على البحر بمدينة الحسيمة.

وقالت مصادر محلية ، إن المعنية بالأمر كانت تشتغل قيد حياتها أستاذة، وهي أم لثلاثة أبناء مشيرة بأن فرضية سقوطها من أعلى المنحدر تبقى واردة خصوصا أنها كانت تعاني قيد حياتها من اضطرابات نفسية.

وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي بالحسيمة، قصد اخضاعها للتشريح الطبي لتحديد سبب الوفاة.

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