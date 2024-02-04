الجزائر تجدد رفضها قرار استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية

2024-02-04 / 11:44
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نفت السلطات الجزائرية، التراجعَ عن قرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية

وفي بيان رسمي لها، أنهت جمعية البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية إلى علم المدراء العامين للبنوك في البلاد، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول”.

وجاء في البيان الذي وقّعه المفوض العام للجمعية، رشيد بلعيد، أنه “على إثر الادعاءات الكاذبة والتلاعب المشين لوسائل الإعلام المغربية، تنهي جمعية البنوك والمؤسسات المالية إلى علم المدراء العامين للبنوك، أن قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة إعادة الشحن/العبور عبر الموانئ المغربية لا يزال ساري المفعول ويحتفظ بصلاحيته الكاملة”.

ويأتي هذا التوضيح بعد انتشار أنباء جديدة في عدة مواقع إخبارية، تفيد بتراجع الجزائر عن قرارها واستئناف عملية التوطين للبضائع التي تمر على الموانئ المغربية

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‫6 تعليقات

  2. نفت السلطات الجزائرية التراجعَ عن قرار رفض استقبال البواخر التجارية القادمة عبر موانئ مغربية

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  3. قرار رفض أي عملية توطين لعقود النقل المتضمنة العبور عن الموانئ المغربية “لا يزال ساري المفعول”

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  6. الجارة الشرقية ترفض كل مافيه راءحة المغرب الابي.فلماذا نبالي بهم .انا من دعاة عدم ذكر كلمة جزاءر في صحفنا واعلامنا وعدم الاكثراء لما يقولون ويفعلون بتاتا لا من بعيد ولا من قريب.وجب علينا الاستمرار في تقوية الجبهة الداخلية والاستعداد لكل عمل عدواني من جانب جار السوء والنصر حليفنا كالعادة ان شاء الله.

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