مصرع عامل بناء سقط من أعلى عمارة بطنجة

2024-02-03 / 17:01
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هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه، زوال اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى ورش بناء عمارة سكنية قرب سوق المتلاشيات بحي بنكيران بطنجة.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فالأمر يتعلق بعامل بناء كان يزاول مهامه بشكل اعتيادي قبل أن يفقد توازنه ويسقط من الطابق السابق البناية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان .

وحضرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بها، في وقت تم فيه نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى دوق دو طوفار.

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‫6 تعليقات

  3. إنه ضحية الشريكات التي لا تملك آليات السلامة لهذا يجب محاكمة صاحب العمارة حتى يكون عبرة لغيره .

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  4. يجب الحيطة والحذر أثناء بناء العمارات واحترام قوانين السلامة، اللهم ارحمه واغفر له وتجاوز عن سيئاته واجعل قبره روضة من رياض الجنة يا رب العالمين.

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  5. انه الإهمال من طرف صاحب العمارة ولا حولة ولا قوة إلا بالله العليّ آلعظيم يجب محاسبته ومعاقبته حتى لاتكرر مثل هذه الأخطاء التي يذهب فيها ضحايا كثر، ان لله وان اليه راجعون رحمه الله .

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  6. حسبنا الله ونعم الوكيل في ارباب العمل همهم الوحيد هو الربح المادي فقط اما مصلحة عامل بناء فلا يهمهم .

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