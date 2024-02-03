مصرع عامل بناء سقط من أعلى عمارة بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

لقي شخص مصرعه، زوال اليوم السبت، إثر سقوطه من أعلى ورش بناء عمارة سكنية قرب سوق المتلاشيات بحي بنكيران بطنجة.

وبحسب مصادر “هبة بريس ” فالأمر يتعلق بعامل بناء كان يزاول مهامه بشكل اعتيادي قبل أن يفقد توازنه ويسقط من الطابق السابق البناية حيث لفظ أنفاسه الأخيرة بعين المكان .

وحضرت السلطات المحلية والمصالح الأمنية الى عين المكان حيث تم فتح تحقيق في الواقعة للكشف عن كافة الظروف والملابسات المحيطة بها، في وقت تم فيه نقل جثة الهالك لمستودع الأموات بمستشفى دوق دو طوفار.

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