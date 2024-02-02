انزكان : وفاة سجين بأيت ملول معتقل في قضية ” ارهاب وتطرف “

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 عن وفاة السجين (م.ل) بمصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، مضيفة أن المعني بالأمر كان معتقلا قيد حياته بهذه المؤسسة على خلفية قضايا التطرف والإرهاب.

وأشارت إدارة المؤسسة، في بيان لها ، إلى أنه “تم إخراج السجين المذكور إلى المستشفى العمومي بتاريخ 31 يناير 2024 بناء على تعليمات طبيب المؤسسة، وذلك بعد تدهور حالته النفسية ورفضه تناول الأدوية المناسبة لحالته، علما أنه سبق له الاستفادة من 32 استشارة طبية بالمؤسسة السجنية و12 فحصا في مجال الصحة العقلية والنفسية بالمستشفى العمومي”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخبار عائلة المعني بالأمر وكذا السلطة القضائية المختصة كما ينص على ذلك القانون.

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