انزكان : وفاة سجين بأيت ملول معتقل في قضية ” ارهاب وتطرف “

2024-02-02 / 16:20
0
ع. اللطيف بركة - هبة بريس

أعلنت إدارة السجن المحلي آيت ملول 1 عن وفاة السجين (م.ل) بمصلحة الأمراض النفسية بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، مضيفة أن المعني بالأمر كان معتقلا قيد حياته بهذه المؤسسة على خلفية قضايا التطرف والإرهاب.

وأشارت إدارة المؤسسة، في بيان لها ، إلى أنه “تم إخراج السجين المذكور إلى المستشفى العمومي بتاريخ 31 يناير 2024 بناء على تعليمات طبيب المؤسسة، وذلك بعد تدهور حالته النفسية ورفضه تناول الأدوية المناسبة لحالته، علما أنه سبق له الاستفادة من 32 استشارة طبية بالمؤسسة السجنية و12 فحصا في مجال الصحة العقلية والنفسية بالمستشفى العمومي”.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخبار عائلة المعني بالأمر وكذا السلطة القضائية المختصة كما ينص على ذلك القانون.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..وفاة شخص كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة

طنجة..وفاة شخص كان في طريقه لأداء صلاة الجمعة

2024-02-02 / 18:23
Photo of تارودانت : حجز كمية من لحوم الذبيحة السرية واعتقال 3 جزارينن

تارودانت : حجز كمية من لحوم الذبيحة السرية واعتقال…

2024-02-02 / 16:59
Photo of توقيع اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لفائدة وزارة بنموسى

توقيع اتفاقية شراكة لإرساء مختبر رقمي لفائدة وزارة بنموسى

2024-02-02 / 16:34
Photo of أزمة مفتشي الشغل بالمغرب وأدوارهم في الاقتصاد والحماية الاجتماعية

أزمة مفتشي الشغل بالمغرب وأدوارهم في الاقتصاد والحماية الاجتماعية

2024-02-02 / 15:34
Photo of طنجة..إدانة عون سلطة بسبب التزوير والاستيلاء على عقار الغير

طنجة..إدانة عون سلطة بسبب التزوير والاستيلاء على عقار الغير

2024-02-02 / 14:22
Photo of محاولة القت.ل والسرقة وترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

محاولة القت.ل والسرقة وترويج المخدرات يجر شخصا للاعتقال بالبيضاء

2024-02-02 / 13:53
Photo of أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

أمواج شاطئ واد لاو تلفظ 30 رزمة حشيش

2024-02-02 / 13:21
Photo of أزمة الماء توحد خطبة الجمعة بالمساجد

أزمة الماء توحد خطبة الجمعة بالمساجد

2024-02-02 / 12:28
Photo of عزيز رباح يوضح حول مسؤوليته عن العطش في المغرب

عزيز رباح يوضح حول مسؤوليته عن العطش في المغرب

2024-02-02 / 11:34
Photo of الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

الحموشي يؤشر على تعيينات جديدة بمناصب المسؤولية

2024-02-02 / 09:20

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق