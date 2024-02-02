مكتب الصرف: “تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 12 مليار دولار”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد مكتب الصرف في تقرير حديث له بأن تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما مهما خلال سنة 2023 إذ تجاوزت 12 مليار دولار.

و في هذا الصدد، أوضح مكتب الصرف أن تحويلات مغاربة العالم في متم سنة 2023 سجلت تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2022، بحيث وصلت هذه التحويلات إلى 115,15 مليار درهم، مقابل 110,72 مليار درهم المسجلة في متم سنة 2022.

وحسب أرقام التقرير السنوي لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية إلى غاية متم سنة 2023، فقد سجلت تحويلات مغاربة العالم ارتفاعا يقدر بـ4,4 في المائة خلال العام المنصرم، لتستمر في تحقيق تطور متواصل مقارنة بالسنوات الماضية.

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