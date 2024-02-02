مكتب الصرف: “تحويلات مغاربة العالم تجاوزت 12 مليار دولار”

2024-02-02 / 15:49
0

هبة بريس ـ الدار البيضاء 

أكد مكتب الصرف في تقرير حديث له بأن تحويلات مغاربة العالم سجلت رقما مهما خلال سنة 2023 إذ تجاوزت 12 مليار دولار.

و في هذا الصدد، أوضح مكتب الصرف أن تحويلات مغاربة العالم في متم سنة 2023 سجلت تطورا ملحوظا مقارنة بسنة 2022، بحيث وصلت هذه التحويلات إلى 115,15 مليار درهم، مقابل 110,72 مليار درهم المسجلة في متم سنة 2022.

وحسب أرقام التقرير السنوي لمكتب الصرف، حول مؤشرات المبادلات الخارجية إلى غاية متم سنة 2023، فقد سجلت تحويلات مغاربة العالم ارتفاعا يقدر بـ4,4 في المائة خلال العام المنصرم، لتستمر في تحقيق تطور متواصل مقارنة بالسنوات الماضية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 104,6 مليار درهم

عائدات السياحة بالمغرب تقفز إلى 104,6 مليار درهم

2024-02-02 / 18:15
Photo of المغرب يترأس اللجنة التوجيهية للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين

المغرب يترأس اللجنة التوجيهية للشبكة الدولية للأمن والسلامة النوويين

2024-02-02 / 17:58
Photo of أشغال المشروع الملكي “منتزه الانبعاث” بقلب أكادير تقترب من نهايتها

أشغال المشروع الملكي “منتزه الانبعاث” بقلب أكادير تقترب من…

2024-02-02 / 17:48
Photo of تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف

تقرير.. عدد المدخنين بالمغرب يقارب 3 ملايين و نصف

2024-02-02 / 17:14
Photo of أزمة مفتشي الشغل بالمغرب وأدوارهم في الاقتصاد والحماية الاجتماعية

أزمة مفتشي الشغل بالمغرب وأدوارهم في الاقتصاد والحماية الاجتماعية

2024-02-02 / 15:34
Photo of مليار درهم لتمويل المقاولات الصغرى و ريادة الأعمال النسائية والمشاريع الخضراء

مليار درهم لتمويل المقاولات الصغرى و ريادة الأعمال النسائية…

2024-02-02 / 14:07
Photo of بالأرقام: بنك المغرب يسجّل تحسن النشاط الصناعي

بالأرقام: بنك المغرب يسجّل تحسن النشاط الصناعي

2024-02-02 / 11:02
Photo of يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

يهم المسثتمرين.. هيئة الكهرباء الوطنية تنشر التفاصيل الطاقية لبلادنا

2024-02-02 / 10:46
Photo of برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا استثمارية مهمة

برلماني بريطاني: جهة الداخلة – وادي الذهب توفر فرصا…

2024-02-01 / 19:29
Photo of مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس الجماعة

مشروع “الترامواي” بوجدة.. إنجاز الدراسات الأولية ينتظر تصويت مجلس…

2024-02-01 / 17:53

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق