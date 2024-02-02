بنسعيد يحصد جائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي بالقاهرة

2024-02-02 / 12:08
0
نجلاء مزيان: هبة بريس

أعلن معهد الحكومات الاجتماعية عن تتويج وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بنسعيد بجائزة أفضل شخصية حكومية في التواصل الحكومي الاجتماعي من قطاع الشباب، وذلك في حفل أقيم أول أمس الأربعاء بالعاصمة المصرية القاهرة.

وتسلم الجائزة، نيابة عن الوزير، سفير صاحب الجلالة لدى جمهورية مصر العربية، محمد ايت أوعلي،وحسب المعهد الذي يشتغل في مجال التواصل الحكومي الاجتماعي، فإن هذه الجائزة منحت لبنسعيد من طرف لجنة تحكيم تضم شخصيات تشتغل في مجال التواصل الاجتماعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حيث تم ترشيحه في منافسة على مستوى الوطن العربي.

ويبقى دور هذا المعهد الكائن مقره بكل من عاصمة دولة الأمارات العربية المتحدة أبو ظبي، وجمهورية مصر العربية، القاهرة، دعم الجهود الحكومية العربية في مجال التواصل الحكومي، كما يصدر المعهد ذاته، تقارير حول أنشطة مسؤولين حكوميين على منصات التواصل الاجتماعي بشكل دوري.

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والثقافة والتواصل، يتابعه عبر منصات التواصل الاجتماعي، من خلال فايسبوك حوالي 85 ألف شخص، وهو نفس الرقم بالنسبة لمنصة إنستغرام، بالاضافة إلى حوالي 19 ألف متابع على منصة تويتر.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أنس الباز لدنيا بطمة: “لا تزالين فنانة كبيرة في نظري”

أنس الباز لدنيا بطمة: “لا تزالين فنانة كبيرة في…

2024-02-02 / 14:47
Photo of بعد غيابها لسنوات..”أحبني كما أنا” تعيد ميادة الحناوي للساحة الفنية

بعد غيابها لسنوات..”أحبني كما أنا” تعيد ميادة الحناوي للساحة…

2024-02-02 / 13:29
Photo of رجوى الساهلي تعلق على اعتقال بطمة :”صعيب الاحساس ديال ام بعيدة على ولادها”

رجوى الساهلي تعلق على اعتقال بطمة :”صعيب الاحساس ديال…

2024-02-02 / 11:16
Photo of بسبب أغنية تشجع على الإنحلال.. اعتقال فنانة ليبية

بسبب أغنية تشجع على الإنحلال.. اعتقال فنانة ليبية

2024-02-01 / 17:47
Photo of سعد لمجرد أول المتضامنين مع دنيا بطمة في محنتها

سعد لمجرد أول المتضامنين مع دنيا بطمة في محنتها

2024-02-01 / 17:10
Photo of “يونيفرسال ميوزيك” تعلن سحب أعمالها من “تيك توك”

“يونيفرسال ميوزيك” تعلن سحب أعمالها من “تيك توك”

2024-02-01 / 16:03
Photo of دنيا بطمة تقضي ليلتها الأولى في سجن لوداية

دنيا بطمة تقضي ليلتها الأولى في سجن لوداية

2024-02-01 / 15:00
Photo of سعد لمجرد يحمس جمهوره لجديده الفني

سعد لمجرد يحمس جمهوره لجديده الفني

2024-02-01 / 13:03
Photo of بعد اعتقالها.. نشطاء يتضامنون مع دنيا بطمة

بعد اعتقالها.. نشطاء يتضامنون مع دنيا بطمة

2024-02-01 / 11:33
Photo of بتهمة السب و القذف.. القضاء يبث في قضية علا غانم و طليقها

بتهمة السب و القذف.. القضاء يبث في قضية علا…

2024-01-31 / 17:38

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق