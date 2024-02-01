أزمة العطش.. سُلطات برشيد تطارد مضخات مياه السقي فهل هذا يكفي؟

محمد منفلوطي - هبة بريس

علمت هبة بريس من مصادرها، أن السلطات المحلية بجماعة بن معاشو اقليم برشيد، نظمت حملة طالت حجز محركات ومضخات للري في خطوة حسب منظموها، تهدف إلى انقاذ الموقف من شبح العطش الذي بات يهدد المنطقة بفعل توالي سنوات الجفاف وسياسة الاجهاد المائي التي يتبناها كثيرون.

وتخوف كثيرون من أن يطال هذه الحملة منطق الانتقائية والازدواجية في معايير محاربتها، فيما طالب كثيرون بتشديد المراقبة على كافة المرافق التي تستنزف الفرشة المائية بالإقليم، وليس الاقتصار على حملات ظرفية في مواجهة فلاحين بسطاء.

إن موضوع أزمة العطش ونذرة المياه يحظى بأهمية بالغة من قبل الملك محمد السادس حفظه الله، وقد سارع جلالته إلى ترؤس جلسة عمل، تمحورت حول التدابير والاجراءات المتخذة في مواجهة الاجهاد المائي وعلاقته مع توالي سنوات الجفاف، وهي الجلسة التي قدّم خلالها وزير التجهيز والمياه نزار بركة عرضا حول الوضعية المائية حذر من خلاله من “أزمة عطش” قد يعاني منها المغرب في السنوات المقبلة، بسبب نقص الموارد المائية.

إن الخطوة التي اتخذتها السلطات الاقليمية ببرشيد حسب ذات المصادر، تأتي في إطار التدابير الاحترازية لتشديد المراقبة بغية ترشيد استهلاك الماء بعد توالي سنوات الجفاف ودخول المدينة في نفق الانقطاعات اليومية لخدمات الماء، لكن في المقابل تساءل العديد من المهتمين والفاعلين عن مآل التدابير التي ستتخذتها السلطات للحد من ظاهرة الاجهاد المائي مُقابل تمادي البعض في استنزاف ما بقي من ثروات مائية لاسيما عندما يتعلق الأمر ببعض الفلاحين الكبار، أوبعض الشركات أو بعض المقالع وغيرها…حيث إن مثل هذه المرافق هي التي تستهلك كميات كبيرة من المياه مقارنة ما يستهلكه المواطن البسيط، وهو مايتطلب وضع خطة محكمة لترشيد العمل بها والاستعانة بمياه التدوير وتقنين استعماله دون أن يؤثر ذلك على الوضعية الاقتصادية وتوفير فرص الشغل.

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