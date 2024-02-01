وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

هبة بريس - اقتصاد

قامت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني يوم الاثنين 29 يناير 2024 بتجديد تصنيف مصدر العملات الأجنبية والمحلية طويل الأمد (IDR) عند”BB” مع نظرة مستقبلية “مستقرة “.

وقد أكدت مراجعة وكالة فيتش الأخيرة أيضا حفاظ البنك على التصنيفات الوطنية بتصنيف (F1+) على مستوى المدى القصير وتصنيف (AA-) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية “مستقرة “.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك CIH ، اتخذ ومنذ عدة سنوات استراتيجية لتنويع نشاطاته من خلال توجيه استثماراتهنحو تمويل الشركات، بالإضافة إلى انخراطه في مواكبة نمو الاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى الهيكلية.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تطوير وتنويع مداخيل البنك مع اعتماد سياسة احتياطية حذرة.

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