وكالة فيتش تؤكد التصنيف “BB” لمجموعةCIH BANK

2024-02-01 / 14:52
0
هبة بريس - اقتصاد

قامت وكالة فيتش الدولية للتصنيف الائتماني يوم الاثنين 29 يناير 2024 بتجديد تصنيف مصدر العملات الأجنبية والمحلية طويل الأمد (IDR) عند”BB” مع نظرة مستقبلية “مستقرة “.

وقد أكدت مراجعة وكالة فيتش الأخيرة أيضا حفاظ البنك على التصنيفات الوطنية بتصنيف (F1+) على مستوى المدى القصير وتصنيف (AA-) على المدى الطويل مع نظرة مستقبلية “مستقرة “.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك CIH ، اتخذ ومنذ عدة سنوات استراتيجية لتنويع نشاطاته من خلال توجيه استثماراتهنحو تمويل الشركات، بالإضافة إلى انخراطه في مواكبة نمو الاقتصاد الوطني والمشاريع الكبرى الهيكلية.

وقد مكنت هذه الاستراتيجية من تطوير وتنويع مداخيل البنك مع اعتماد سياسة احتياطية حذرة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات القرب

تسهيل عملية توزيع تعويضات نزع الملكية عبر إسنادها لوكالات…

2024-02-01 / 15:18
Photo of شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش – اكادير”

شركة صينية تفوز بصفقة “تي جي في ” مراكش…

2024-02-01 / 15:08
Photo of مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات في كل اتجاه

مستجدات مشروع أول طريق سيار بالمغرب يُصمم بثلاثة مسارات…

2024-02-01 / 12:32
Photo of تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط لتنظيم مؤتمرها الإفريقي

تكريسا لثقة المنظمات الدولية في المملكة.. “الفاو” تختار الرباط…

2024-02-01 / 12:02
Photo of بنك المغرب يسجّل نمو القروض البنكية بـ 2,9 %

بنك المغرب يسجّل نمو القروض البنكية بـ 2,9 %

2024-02-01 / 10:59
Photo of بعد مدريد و برشلونة.. المغرب يروج لفرص الاستثمار به في إقليم الباسك بإسبانيا

بعد مدريد و برشلونة.. المغرب يروج لفرص الاستثمار به…

2024-02-01 / 10:04
Photo of شركة “نستلي واترز” تعترف باستخدام معالجات محظورة في إحدى منتوجاتها

شركة “نستلي واترز” تعترف باستخدام معالجات محظورة في إحدى…

2024-01-31 / 16:25
Photo of الطاقات المتجددة تغري إيطاليا عبر الاسثتمار في مركز ضخم للتكوين بالمغرب

الطاقات المتجددة تغري إيطاليا عبر الاسثتمار في مركز ضخم…

2024-01-31 / 13:50
Photo of لأول مرة.. جامعة مغربية تفتتح فرعا لها بفرنسا لتكوين المهندسين و رجال الأعمال

لأول مرة.. جامعة مغربية تفتتح فرعا لها بفرنسا لتكوين…

2024-01-31 / 12:34
Photo of الجفاف يؤثر على الماشية و “الكسابة” يلجؤون لبيعها في الأسواق بأثمنة منخفضة

الجفاف يؤثر على الماشية و “الكسابة” يلجؤون لبيعها في…

2024-01-31 / 11:11

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق