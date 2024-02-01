بعد اعتقالها.. نشطاء يتضامنون مع دنيا بطمة
أعلن العديد من النشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم مع الفنانة المغربية دنيا بطمة، وذلك على خلفية اعتقالها أمس الأربعاء و ايداعها لسجن لوداية بسبب تورطها في قضية حمزة مون بيبي.
وتداول النشطاء ذاتهم العديد من المنشورات والتعاليق التي تبرز تضامنهم الواسع مع الفنانة المغربية، وكذا تعاطفهم معها و مع أسرتها الصغيرة.
ولعل أبرز هذه التعاليق : “دنيا غادي تدوز العقوبة ديالها وغادي تخرج احسن من الأول، وغادي تكمل مسيرتها و غادي ينتهي كابوس حمزة مون بيبي”، و” السجن متتمناوهش لعدوكم، باراكا من الشماتة والله يفرجها عليها ويردها لوليداتها”.
وجدير بالذكر أن دنيا بطمة وصلت دنيا لسجن الوداية في مراكش من أجل إمضاء عقوبتها في السجن، بعدما تم توقيفها عشية الأربعاء، من قبل عناصر الشرطة القضائية.
وكانت محكمة النقض في الرباط، رفضت الشهر الفائت طلب النقض الخاص بالفنانة دنيا بطمة بإلغاء حكم سجنها لمدة سنة.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
25 تعليقات
السلام اللي دار الدنب يستاهل العقوبة
القانون يأخذ مجرها لا أحد فوق القانون جميع المغاربة سواسية امام القضاء المغربي نتمنى ان يطبق القانون على كل مخالف من الغفير الى الوزير.
كيف يتم التضامن مع من أدين بقرار قضائي ؟
عبث ما بعده عبث .
جميع التدخلات عاطفية بحتة فعلا نحن لا نتمنى السجن أو أي عقوبة لأي كان ولكن تلك الفتاة التي انتحرت بسبب هذا المشكل و مريم سعيد التي تم طلاقها ووووو… ذنبهم على من؟كل من ثبت ضلوعه في تدمير حياة آخرين فلا يستحق الرأفة والرحمة
التضامن يكون من أجل نصرة الحق أو بجانب محتاج في عسر ….أو….أو. لكن من العيب وقلة الادب أن نتضامن مع كل مفسد يريد نشر الفساد في هذا الوطن. اتقوا الله في وطنكم .