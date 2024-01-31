برشلونة يحقق فوزا صعبا أمام أوساسونا

هبة بريس _ وكالات

فاز فريق برشلونة، اليوم الأربعاء، على ضيفه أوساسونا (1-0)، برسم مؤجل الدورة الـ20 من بطولة إسبانيا لكرة القدم، في أول لقاء للمدرب تشافي هيرنانديس بعد إعلانه، السبت الماضي، ترك منصبه في نهاية الموسم.

وسجل هدف الفريق الكتالوني الوحيد اللاعب البرازيلي فيتور روكي (د 62).

وصعد برشلونة إلى المركز الثالث مؤقتا (47 نقطة) قبل مواجهة أتلتيكو مدريد، وضيفه رايو فاليكانو لاحقا، فيما تجمد رصيد أوساسونا عند 26 نقطة في المركز الثاني عشر.

وجاء إعلان تشافي مغادرة النادي، الذي بدأ بتدريبه سنة 2021، بعد الخسارة على أرضه أمام فريق فياريال (3-5) لحساب الدورة الـ22، والتي تلت الخروج من الدور ربع النهائي لمسابقة الكأس المحلية بالانهزام أمام مضيفه أتلتيك بلباو (2-4).

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