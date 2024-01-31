تقرير أمريكي.. المغرب يتفوق على الجزائر اقتصاديا و صفقات تسلح المملكة جعلتها الأقوى بالمنطقة
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد تقرير أمريكي تفوق المغرب اقتصاديا و عسكريا على الجزائر الغنية بالبترول و الغاز و الفقيرة من حيث الاستراتيجيات و القصيرة من حيث الرؤى.
و في هذا الصدد، صنفت مؤسسة “إنسايدرمانكي” الأمريكية المتخصصة في التصنيفات وتحليل البيانات المغرب ضمن قائمة بأقوى 15 دولة في إفريقيا خلال العام 2024.
وأوضحت المؤسسة الأمريكية بأن المغرب تمكن من التفوق اقتصاديا كما هو الحال أيضا عسكريا على منافسته الجزائر، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدأ يقترب من 140 مليار دولار أمريكي اعتبارا من سنة 2022.
و أشادت “إنسايدرمانكي” بصفقات تسلح المملكة المغربية التي وصفتها بالذكية حيث أن الجيش المغربي مجهز بأسلحة غربية حديثة، وهو ما يمنحه ميزة على نظيره الجزائري الذي يعتمد روسيا في مقتنياته العسكرية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
8 تعليقات
المغرب سياسته هي التوازن ومصلحة بلاده لايخلق المشاكل ولايهتم بمشاكل الداخلية لدول الاخرى..
اللهم وفق البلدين الشقيقين لما فيه خير العباد. نحن امة واحدة في نهاية الامر فلا داعي لزرع الفتنة والخلافات فالعالم من حولنا بتكتل ويتبدل ادعو الله ان يلم الشمل ويصفي القلوب وان نكون يد واحدة ..
الله الوطني الملك. عاش محمد السادس اللهم احفظه وانصره نصرا عزيزا..
الصحراء مغربية أحب من أحب و كره من كره
الجزائر بقات تابعة المغرب حتى بقات في آخر قطار التنميه بالرغم من امتلاكها الغاز والبترول ..
لن تكون حرب بين البلدين مهما زرعتم الفتن بيننا ..
الحمد الله على النعمة التى انعم بها الله على المملكة المغربية الشريفة..
لولا ذكاء الملك محمد السادس والتفكير في العواقب لشتعلت الحرب منذ تولي تبون اللعين قصر المرادية
الحمد لله على نعمة الاسلام