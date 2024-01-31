تقرير أمريكي.. المغرب يتفوق على الجزائر اقتصاديا و صفقات تسلح المملكة جعلتها الأقوى بالمنطقة

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد تقرير أمريكي تفوق المغرب اقتصاديا و عسكريا على الجزائر الغنية بالبترول و الغاز و الفقيرة من حيث الاستراتيجيات و القصيرة من حيث الرؤى.

و في هذا الصدد، صنفت مؤسسة “إنسايدرمانكي” الأمريكية المتخصصة في التصنيفات وتحليل البيانات المغرب ضمن قائمة بأقوى 15 دولة في إفريقيا خلال العام 2024.

وأوضحت المؤسسة الأمريكية بأن المغرب تمكن من التفوق اقتصاديا كما هو الحال أيضا عسكريا على منافسته الجزائر، إذ إن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بدأ يقترب من 140 مليار دولار أمريكي اعتبارا من سنة 2022.

و أشادت “إنسايدرمانكي” بصفقات تسلح المملكة المغربية التي وصفتها بالذكية حيث أن الجيش المغربي مجهز بأسلحة غربية حديثة، وهو ما يمنحه ميزة على نظيره الجزائري الذي يعتمد روسيا في مقتنياته العسكرية.

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