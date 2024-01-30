“الجزولي” يدعو الفاعلين الباسكيين للاستفادة من فرص الاستثمار بالمغرب

هبة بريس _ الرباط

أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، اليوم الثلاثاء ببلباو، أن الفاعلين الاقتصاديين بإقليم الباسك مدعوون إلى الاستفادة من المؤهلات الاقتصادية وفرص الاستثمار التي يتيحها المغرب في القطاعات التقليدية والناشئة.

وقال السيد الجزولي، في تصريح للصحافة عقب اختتام لقاء عمل رفيع المستوى، خصص للترويج لفرص الاستثمار بالمغرب أمام الفاعلين الاقتصاديين الباسكيين، إن “المغرب يوفر مؤهلات اقتصادية مهمة، لا سيما الاستقرار والقرب والقوى العاملة الشابة والتكوين رفيع المستوى في المهن الجديدة”.

وأضاف: “بعد مرحلة برشلونة يوم الاثنين، أجرينا لقاءات مع المستثمرين بإقليم الباسك، حيث ناقشنا معهم مواضيع مهمة للغاية من خلال تقديم الرؤية المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بشأن تنمية الاستثمارات في المغرب”.

وأشار السيد الجزولي إلى أنه بفضل ميثاق الاستثمار الجديد، الذي قدم رؤية أكثر وضوحا للمناخ المناسب للمستثمرين الأجانب، حقق المغرب قفزة مهمة في تنمية الاستثمارات.

ويقود الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، وفدا هاما خلال لقاء العمل رفيع المستوى هذا.

ويشهد هذا المنتدى مشاركة الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات والاتحاد العام لمقاولات المغرب. ويغطي العديد من المواضيع المتعلقة بالاستثمارات الباسكية في المغرب.

ويتضمن البرنامج أيضا اجتماعات عمل مع قادة الأعمال الإسبان في القطاعات الرئيسية مثل السيارات والطيران والسكك الحديدية والطاقات المتجددة والأجهزة المنزلية والمنسوجات وصناعة الأدوية.

وعلى هامش هذا المنتدى، تم إجراء زيارات إلى وحدات الإنتاج الكبيرة، الرائدة في الصناعة بالباسك، بالإضافة إلى جلسات عمل مع أعضاء جمعية منظومة السكك الحديدية الإسبانية (مافيكس).

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