إلغاء انتخاب يوسف بنجلون” بغرفة الصيد البحري بجهة طنجة

2024-01-30 / 19:22
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هبة بريس _ طنجة

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بالعاصمة الرباط، اليوم الثلاثاء 30 يناير الجاري، قرارا يقضي بإلغاء رئاسة “يوسف بنجلون” لغرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة.

وجاء نص القرار كما يلي : “تم إلغاء الحكم المستأنف و تصديا بإلغاء نتيجة الاقتراع بانتخاب يوسف بنجلون، عضوا بغرفة الصيد البحري المتوسطية بالدائرة الانتخابية بطنجة المجراة بتاريخ 06 غشت 2021 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قاونية”.

وجاء اللجوء إلى محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، بعد صدور قرار من محكمة النقض يطعن في الحكم الابتدائي، ويؤكد على عدم أهلية بنجلون في الترشح بناء على وثائق رسمية صادرة عن الوزارة الوصية “تغافل عنها الحكم السابق”، كما اعتبر الحكم أن الوثيقة التي اعتمدها للترشح والمسلمة من مندوبية الصيد البحري غير دقيقة.

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