فاس.. تعيين رؤساء جدد بالمحكمة الإدارية والتجارية

2024-01-30 / 15:31
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ع محياوي _ هبة بريس

أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يوم أمس الاثنين 29 يناير الجاري، أن الملك محمد السادس وافق على تعيينات المجلس لمسؤولين قضائيين بعدة محاكم برسم الدورة الثانية من سنة 2023 .

وقد همت هذه التعيينات 29 مهمة من مهام المسؤولية القضائية، بمختلف محاكم المملكة، ضمنها مسؤولين قضائيين بجهة فاس _ مكناس يتعلق الأمر برضا التايدي الذي تم تعيينه رئيسا للمحكمة الابتدائية الإدارية بفاس الذي كان يشغل منصب مستشارا بمحكمة النقض ،خلفا لحميد ولد البلاد الذي تم تعيينه بنفس المهمة على رأس المحكمة الإدارية الابتدائية بالرباط، وعبدالله بونيت الذي كلف بمهام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بفاس قادما إليها من مدينة مكناس حيث كان يشغل بها منصب رئيس المحكمة الادارية الادارية التي تم حذفها بموجب قرار وزازي، أحمد شوري يعين رئيسا أولا لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس قادما من مدينة مكناس حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة الابتدائية التجارية.

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