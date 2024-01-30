ميناء طنجة المتوسط يحقق رقما قياسيا باستقباله أكثر من 8 ملايين حاوية في سنة

2024-01-30 / 14:01
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

حقق ميناء طنجة المتوسط رقما قياسيا غير مسبوق باستقباله ما يفوق 8 ملايين حاوية خلال سنة.

و في هذا الصدد، استقبل المركب المينائي طنجة المتوسط خلال سنة 2023 حوالي 8 ملايين و 617 ألف و 410 حاوية مكافئة لعشرين قدما، أي بزيادة قدرها 13,4% مقارنة بسنة 2022.

هذا الأداء المتميز يعادل 95% من الطاقة الاسمية للميناء، وهي نتيجة تحققت قبل 4 سنوات من الأهداف.

و يرجع الفضل في هذه الزيادة إلى الأداء الجيد لمحطتي TC1 وTC4، اللتين تديرهما شركة Maersk-APM، واستمرار تشغيل محطة TC3، التي تديرها Tanger Alliance (مشروع مشترك مملوك بنسبة 50٪ لشركة Marsa Maroc، ومع شركاء Eurogate 40% و Hapag Lloyd10%).

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